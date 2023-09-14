Черноморский коридор - это не только зерновой коридор. Это должен быть всеэкспортный коридор. Вся экономика Украины проходит через Черное море

Благодаря украинским атакам на российские корабли, Черное море становится более конкурентным пространством, где российский флот уже не чувствует себя в безопасности. Наряду с этим, Украина также готовит механизмы глобального страхования, которые помогут разблокировать порты для экспорта всех видов продукции. Об этом говорится в новом материале издания Financial Times.

"Как первый шаг к восстановлению черноморских судоходных маршрутов Украина нанесла удары с воздушных беспилотников по российским военно-морским базам в Крыму. Также была создана угроза российскому коммерческому судоходству, благодаря ударам морских беспилотников по российскому танкеру и военному кораблю на военно-морской базе Новороссийск. Российскому флоту сейчас трудно действовать в Черном море", - прокомментировал изданию высокопоставленный западный чиновник.

Также Киев открыл "гуманитарный коридор" через Черное море: несколько грузовых кораблей, в том числе контейнеровоз "Джозеф Шульц", вышли из морских портов Одессы и достигли безопасных вод членов НАТО Румынии и Болгарии. Но ни одно судно пока не рискнуло отправиться в обратный путь, указывает Financial Times.

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"Было бы хорошо, если бы за грузами приходили и пустые лодки", - сказал изданию операционный директор крупнейшего в Украине металлургического предприятия "Метинвест" Александр Мироненко, выпустивший через коридор три корабля.

В то же время участники украинского экспортного рынка, опрошенные изданием, утверждают: зерновая сделка нужна России, а не Украине, ведь позволила контролировать украинский экспорт. Выход РФ из этого соглашения все изменил.

"Черноморский коридор - это не только зерновой коридор. Это должен быть всеэкспортный коридор. Вся экономика Украины проходит через Черное море", - говорит Андрей Ставницер, совладелец и исполнительный директор ТИС, терминального оператора Черноморского порта Южный.

Помочь разблокировать порты для всех видов грузов может схема с глобальными страховщиками, которую завершает Киев.

"Цель состоит в том, чтобы застраховать до 30 судов, следующих в Украину через ее коридор ежемесячно. При этом убытки на сумму до 30 миллионов долларов покрываются государственными средствами, фактически сохраненными на депозитном счете", - поясняет Financial Times.