Благодаря украинским атакам на российские корабли, Черное море становится более конкурентным пространством, где российский флот уже не чувствует себя в безопасности. Наряду с этим, Украина также готовит механизмы глобального страхования, которые помогут разблокировать порты для экспорта всех видов продукции. Об этом говорится в новом материале издания Financial Times.
"Как первый шаг к восстановлению черноморских судоходных маршрутов Украина нанесла удары с воздушных беспилотников по российским военно-морским базам в Крыму. Также была создана угроза российскому коммерческому судоходству, благодаря ударам морских беспилотников по российскому танкеру и военному кораблю на военно-морской базе Новороссийск. Российскому флоту сейчас трудно действовать в Черном море", - прокомментировал изданию высокопоставленный западный чиновник.
Также Киев открыл "гуманитарный коридор" через Черное море: несколько грузовых кораблей, в том числе контейнеровоз "Джозеф Шульц", вышли из морских портов Одессы и достигли безопасных вод членов НАТО Румынии и Болгарии. Но ни одно судно пока не рискнуло отправиться в обратный путь, указывает Financial Times.
"Было бы хорошо, если бы за грузами приходили и пустые лодки", - сказал изданию операционный директор крупнейшего в Украине металлургического предприятия "Метинвест" Александр Мироненко, выпустивший через коридор три корабля.
В то же время участники украинского экспортного рынка, опрошенные изданием, утверждают: зерновая сделка нужна России, а не Украине, ведь позволила контролировать украинский экспорт. Выход РФ из этого соглашения все изменил.
"Черноморский коридор - это не только зерновой коридор. Это должен быть всеэкспортный коридор. Вся экономика Украины проходит через Черное море", - говорит Андрей Ставницер, совладелец и исполнительный директор ТИС, терминального оператора Черноморского порта Южный.
Помочь разблокировать порты для всех видов грузов может схема с глобальными страховщиками, которую завершает Киев.
"Цель состоит в том, чтобы застраховать до 30 судов, следующих в Украину через ее коридор ежемесячно. При этом убытки на сумму до 30 миллионов долларов покрываются государственными средствами, фактически сохраненными на депозитном счете", - поясняет Financial Times.