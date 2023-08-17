Во Львове СБУ задержала чиновника горсовета и архитектора на незаконной схеме предоставления разрешений на строительство. Именно во Львове местные власти критикуют реформу градостроительства, которая способна помочь Украине преодолеть коррупцию в сфере строительства, говорит народный депутат Елена Шуляк.

Львовского чиновника горсовета и местную архитекторшу, которая приближена к руководству города, Служба безопасности Украины поймала на системном незаконном механизме предоставления разрешительных документов на проведение строительных работ за взятки. Об этом пишет народный депутат Елена Шуляк на своей странице в сети Фейсбук.

"Подчеркну: во Львове, местная власть которого критикует реформу градостроительства, рассказывая байки о том, что их полномочия уменьшают и что громада потеряет влияние на то, что строится в городе. А теперь подчеркну на втором: к схеме причастна архитектор, Национальный союз которых также выступает против реформы. В истории об этой схеме прекрасно все: чиновник гарантировал беспрепятственное рассмотрение и согласование разрешительных документов на проведение реконструкции недвижимости в пределах исторического ареала (!!!) Львова. Также в служебных помещениях управления горсовета и по месту жительства архитектора во время обысков обнаружили переданные средства, а также разрешительную документацию", - сообщила Елена Шуляк.

По ее мнению, проблема уничтожения культурного наследия, незаконная застройка имеют своих конкретных "героев".

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"И в свете последних событий в Киеве, когда историческое наследие нагло разрушается у всех на глазах, четко понимаем, что таких много. Коррупционная система съела практически всю страну, каждый крупный город", - говорит Елена Шуляк.

По ее словам, реформа градостроительства — это о реальном включении общественности в процессы градостроительства, о реальной и массовой цифровизации процессов выдачи разрешительной документации плюс высокую ответственность всех сторон.

"Все это прописано в конкретных статьях закона. И только реализовав эту реформу, Украина наконец избавится от бездумной застройке городов и восстановит уважение к историческому прошлому", - уверена Елена Шуляк.

Напомним, Служба безопасности Украины задержала исполняющего обязанности руководителя одного из управлений Львовского городского совета и местную архитекторку. Их подозревают в участии в коррупционной схеме.

Ранее сообщалось, что реформа градостроительства в Украине предусматривает, что местные власти будут осуществлять мониторинг застройки в громадах, цель которого — выявить самочинные объекты и противодействовать им.