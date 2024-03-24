От очень тяжелых последствий Александра Донцова спасли иконки.

Спасатель, который 15 марта получил ранения в Одессе во время удара по городу "Искандером", рассказал, как разворачивались события в тот ужасный день, когда погибли более 20 человек.

Соответствующее видео обнародовала пресс-служба Главного управления ГСЧС в Одесской области. Говорится, что это первое интервью из больницы спасателя Александра Донцова, который получив травмы во время повторного ракетного обстрела, продолжал спасать своих коллег.

Мужчина вспоминает, как расчеты после первого "прилета" приехали на место происшествия. Спасатели приступили к своим обязанностям, но вдруг Донцов услышал сильный гул, похожий на тот, что издает самолет при посадке. Он понял, что произойдет плохое, но это были доли секунды и никто не успел понять, что именно происходит.

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"Только помню, как я кричу, и, как у меня загорелось лицо, как куда-то лечу... Мое лицо тушится, и снова горит, все болит...", - рассказал Донцов.

Затем спасатель пытался встать, но сразу не смог, в него попали осколки. Тогда мужчина начал ползти.

"Самое страшное было открыть глаза, потому что боялся, что глаз нет... Я полз дальше, ничего не видел. Метров десять в таком состоянии прополз. Потом встал, оперся о стенку и выходил так к нашей боевой машине. Там увидел уже нашего Артура (коллегу - УНИАН) и начальника караула Евгения Власенко. Минуты три мы немного приходили в себя...", - говорит спасатель.

Мужчины начали вытаскивать в более-менее безопасное место людей. В частности, Александр вспомнил, как они втроем вместе с четвертым коллегой и полицейским выносили на носилках спасателя, который получил тяжелое ранение конечности.

"Это был ад...", - констатирует Александр.

Он добавляет, что у него, кроме лица, очень болели раненые руки, которые он уже потом не чувствовал. Спасатель присел возле дерева и потерял сознание.

"Последнее, что видел, когда терял сознание, это девушка из нашей пресс-службы. Понял, что она меня фотографирует, посмотрел из последних сил и отвернулся...", - вспомнил Донцов.

Потом он узнал, что от очень тяжелого ранения, а, может, и от гибели, его спасла случайность. Ему в ногу попал осколок, но застрял в добротном кожаном чехле, который был в кармане. В этом чехле спасатель держал служебное удостоверение, удостоверение на машину, банковскую карточку, деньги и иконки. Именно в них (иконках и документах) осколок и застрял, не пробив Александру ногу.

По его словам, когда он пришел в себя, сразу написал маме, потому что ей нельзя волноваться. Мужчину почти "убила" информация о том, что погибли двое его коллег. По его словам, бойцы ГСЧС - его семья.

"Когда понимаешь, что вернешься на дежурство, но этих людей уже не увидишь, это очень больно. Это убивает...", - сказал Донцов, добавив, что хочет вернуться к службе в ГСЧС и защищать Одессу, как только сможет.

Удар по Одессе 15 марта

Напомним, 15 марта армия РФ нанесла по Одессе удар двумя ракетами типа "Искандер-М". Попадание произошло в жилом секторе, в рекреационной зоне города - на улице Дача Ковалевского. После первого удара на место попадания очень быстро прибыли специалисты соответствующих служб на помощь раненым, но в этот момент террористы запустили вторую ракету. В результате ударов погиб 21 человек, десятки - в больницах.

В частности погибли полицейские (среди них - командир полка "Цунами" бригады Нацполиции "Ярость" Александр Гостищев), два спасателя, медики, сотрудник образовательного учреждения, бывший вице-мэр Одессы и др.

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