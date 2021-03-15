Новые фото убийцы Марии Борисовой / t.me/dkr_npu
Прокуратура будет требовать пожизненного лишения свободы для жителя села Счастливое Херсонской области, который подозревается в убийстве 7-летней Марии Борисовой.
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Об этом сообщает Департамент уголовного розыска Нацполиции. Пресс-служба департамента обнародовала в Telegram новые фото с подозреваемым.
На одном из снимков у мужчины порезаны руки – очевидно, его сфотографировали сразу после попытки самоубийства.
t.me/dkr_npu
Убийство 7-летней Марии Борисовой: все подробности
- 7-летняя школьница Мария Борисова исчезла 7 марта в селе Счастливое Алешковского района Херсонской области.
- То, что ребенка долго нет, заметила мать в воскресенье вечером. Сначала родители искали ребенка самостоятельно, а потом обратились в полицию. К поискам привлекли кинологов и волонтерские отряды.
- Правоохранители рассматривали несколько версий произошедшего. Они не исключали, что девочка могла сама сбежать из дома и что ее могли похитить.
- Днем 11 марта во время повторного осмотра территории села полицейские обнаружили тело пропавшей девочки.
- В полиции Херсонской области сообщили, что на теле девочки обнаружены следы изнасилования.
- 14 марта стало известно, что в убийстве Марии подозревают 52-летнего мужчину, его взяли под стражу.
- Правоохранители наведались к злоумышленнику в момент, когда он пытался совершить самоубийство. Однако его спасли.
- Известно, что подозреваемый ранее был осужден за изнасилование, отбывал наказание в РФ.
- Сейчас злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных п. 2 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство малолетнего ребенка) и ч. 4 ст. 152 (Изнасилование, совершенное в отношении лица, не достигшего четырнадцати лет, независимо от его добровольного согласия) Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения - содержание под стражей.
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