На одном из снимков у мужчины порезаны руки – он пытался совершить самоубийство.

Прокуратура будет требовать пожизненного лишения свободы для жителя села Счастливое Херсонской области, который подозревается в убийстве 7-летней Марии Борисовой.

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Об этом сообщает Департамент уголовного розыска Нацполиции. Пресс-служба департамента обнародовала в Telegram новые фото с подозреваемым.

На одном из снимков у мужчины порезаны руки – очевидно, его сфотографировали сразу после попытки самоубийства.

Убийство 7-летней Марии Борисовой: все подробности

7-летняя школьница Мария Борисова исчезла 7 марта в селе Счастливое Алешковского района Херсонской области.

То, что ребенка долго нет, заметила мать в воскресенье вечером. Сначала родители искали ребенка самостоятельно, а потом обратились в полицию. К поискам привлекли кинологов и волонтерские отряды.

Правоохранители рассматривали несколько версий произошедшего. Они не исключали, что девочка могла сама сбежать из дома и что ее могли похитить.

Днем 11 марта во время повторного осмотра территории села полицейские обнаружили тело пропавшей девочки.

В полиции Херсонской области сообщили, что на теле девочки обнаружены следы изнасилования.

14 марта стало известно, что в убийстве Марии подозревают 52-летнего мужчину, его взяли под стражу.

Правоохранители наведались к злоумышленнику в момент, когда он пытался совершить самоубийство. Однако его спасли.

Известно, что подозреваемый ранее был осужден за изнасилование, отбывал наказание в РФ.

Сейчас злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных п. 2 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство малолетнего ребенка) и ч. 4 ст. 152 (Изнасилование, совершенное в отношении лица, не достигшего четырнадцати лет, независимо от его добровольного согласия) Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения - содержание под стражей.

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Автор: Дмитрий Захаров