Она обнародовала видео, на котором предполагаемому убийце не удается совершить преступление.

Дочь языковеда Ирины Фарион София Особа утверждает, что ее мать хотели убить 17 июля 2024 года - за два дня до ее смерти. Об этом она сообщила в соцсетях, опубликовав видео с камер видеонаблюдения.

По ее информации, Фарион в 17:13 возвращалась домой после записи программы "Ген украинцев" на телеканале НТА.

Женщина отмечает, что в тот вечер мужчина, которого она считает убийцей, ходил возле дома языковеда в теплой одежде при 30-градусной жаре и перчатках.

По словам дочери Фарион, попытка убийства оказалась неудачной, поскольку мать быстрее зашла в подъезд, чем ожидал злоумышленник.

Она надеется, что подозреваемого в убийстве, который сейчас находится под стражей, приговорят к пожизненному лишению свободы.

"Следующий день рождения будет там, где ты сейчас есть, и еще таких дней рождений будет много до конца твоей жизни", - обратилась к подозреваемому Особа.

Убийство Ирины Фарион - подробности

19 июля 2024 года во Львове неизвестный выстрелил в известного языковеда и общественного деятеля Ирину Фарион недалеко от ее дома и скрылся с места происшествия. Она получила ранение головы и умерла в больнице.

25 июля в Днепре задержали 18-летнего Вячеслава Зинченко, который может быть причастен к убийству.

Ему сообщили о подозрении в умышленном убийстве (ч. 1 ст. 115 УКУ) и взяли под стражу. Парень не признает себя виновным.

26 декабря правоохранители сообщили о завершении досудебного расследования и передаче обвинительного акта в отношении Зинченко в суд. На основании собранных доказательств действия подозреваемого переквалифицировали. Ему грозит пожизненное заключение.

Зинченко инкриминируют умышленное убийство лица, связанное с выполнением им общественного долга, по мотивам национальной нетерпимости, а также незаконное владение огнестрельным оружием (п. 8, 14 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263 УК Украины).

Суд уже начал рассмотрение по существу дела об убийстве Фарион. Ее дочь требует выплаты 15 млн грн моральной компенсации от Зинченко.

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