Дочь языковеда Ирины Фарион София Особа утверждает, что ее мать хотели убить 17 июля 2024 года - за два дня до ее смерти. Об этом она сообщила в соцсетях, опубликовав видео с камер видеонаблюдения.
По ее информации, Фарион в 17:13 возвращалась домой после записи программы "Ген украинцев" на телеканале НТА.
Женщина отмечает, что в тот вечер мужчина, которого она считает убийцей, ходил возле дома языковеда в теплой одежде при 30-градусной жаре и перчатках.
По словам дочери Фарион, попытка убийства оказалась неудачной, поскольку мать быстрее зашла в подъезд, чем ожидал злоумышленник.
Она надеется, что подозреваемого в убийстве, который сейчас находится под стражей, приговорят к пожизненному лишению свободы.
"Следующий день рождения будет там, где ты сейчас есть, и еще таких дней рождений будет много до конца твоей жизни", - обратилась к подозреваемому Особа.
Убийство Ирины Фарион - подробности
19 июля 2024 года во Львове неизвестный выстрелил в известного языковеда и общественного деятеля Ирину Фарион недалеко от ее дома и скрылся с места происшествия. Она получила ранение головы и умерла в больнице.
25 июля в Днепре задержали 18-летнего Вячеслава Зинченко, который может быть причастен к убийству.
Ему сообщили о подозрении в умышленном убийстве (ч. 1 ст. 115 УКУ) и взяли под стражу. Парень не признает себя виновным.
26 декабря правоохранители сообщили о завершении досудебного расследования и передаче обвинительного акта в отношении Зинченко в суд. На основании собранных доказательств действия подозреваемого переквалифицировали. Ему грозит пожизненное заключение.
Зинченко инкриминируют умышленное убийство лица, связанное с выполнением им общественного долга, по мотивам национальной нетерпимости, а также незаконное владение огнестрельным оружием (п. 8, 14 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263 УК Украины).
Суд уже начал рассмотрение по существу дела об убийстве Фарион. Ее дочь требует выплаты 15 млн грн моральной компенсации от Зинченко.