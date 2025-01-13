Соответствующий гражданский иск она подала в суд.

Дочь погибшей языковеда Ирины Фарион София Особа требует выплаты 15 млн грн моральной компенсации от подозреваемого в убийстве Вячеслава Зинченко.

Как стало известно из трансляции заседания, соответствующее исковое заявление коллегии судей Шевченковского районного суда Львова, где сегодня началось рассмотрение по существу дела об убийстве Фарион, предоставила адвокат Особы Наталья Романик.

"София Особы хочет воспользоваться правом и заявить гражданский иск о компенсации морального вреда на сумму 15 млн грн. Свои объяснения она предоставит, когда будет допрошена в качестве гражданского истца и потерпевшей", - сказала защитница дочери Фарион.

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Коллегия судей приняла решение принять исковое заявление.

Также копию документа получила сторона защиты. Она попросила перерыв на его рассмотрение.

В комментарии журналистам София Особа рассказала, что эти средства будут направлены на нужды ВСУ, в частности, для военного подразделения, где проходил военную службу и погиб ее муж Василий Особа.

"То есть все средства будут переданы ВСУ. Я лично этих средств иметь не буду", - заверила дочь языковеда.

Она добавила, что в исковом заявлении о компенсации денег четко расписано, какие травмы были нанесены Фарион и какое это было жестокое убийство.

"Поэтому 15 млн никогда не компенсируют убийство Ирины Фарион, но они помогут нашим защитникам на линии фронта защищать Украину", - отметила Особа.

Также во время заседания один из адвокатов Зинченко Юрий Немировский просил суд обеспечить подсудимому дополнительную защиту во время прибытия в суд и отъезда оттуда. Защитник мотивировал это тем, что в соцсетях в адрес Зинченко раздаются угрозы убийством.

Суд постановил удовлетворить ходатайство о защите Зинченко.

Следующее заседание по делу запланировано на 13 февраля.

Убийство Ирины Фарион - подробности

19 июля 2024 года во Львове неизвестный выстрелил в известного языковеда и общественного деятеля Ирину Фарион недалеко от ее дома и скрылся с места происшествия. Она получила ранение головы и умерла в больнице.

25 июля в Днепре задержали 18-летнего Вячеслава Зинченко, который может быть причастен к убийству.

Ему сообщили о подозрении в умышленном убийстве (ч. 1 ст. 115 УКУ) и взяли под стражу. Парень не признает себя виновным.

26 декабря правоохранители сообщили о завершении досудебного расследования и передаче обвинительного акта в отношении Зинченко в суд. На основании собранных доказательств действия подозреваемого переквалифицировали. Ему грозит пожизненное заключение.

Зинченко инкриминируют умышленное убийство лица, связанное с выполнением им общественного долга, по мотивам национальной нетерпимости, а также незаконное владение огнестрельным оружием (п. 8, 14 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263 УК Украины).

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