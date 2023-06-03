Слова женщины о "прилете" стали новым трендом в TikTok.

74-летняя жительница Бахмута Любовь создала новый тренд в TikTok после вопроса "Ты будешь прилеты фотографировать?". Видео, где она под обстрелами спокойно показывает волонтеру последствия ударов, набрало более 5 миллионов просмотров.

Как говорится в сюжете ТСН, героиня вирусного ролика лишь недавно эвакуировалась в Харьков, когда в их с мужем дом в Бахмуте попал снаряд.

"Мы в подвал зашли, я показала подвал. И из подвала только вышли, а тут прилетели гуси-лебеди. И сразу говорю, пойдем, я вам "прилет" покажу", - рассказывает женщина.

Слова женщины о "прилете" стали новым трендом в TikTok, ее в сети прозвали "бабушкой из Бахмута". Юзеров женщина покорила своим спокойствием.

В родном городе Люба организовывала раздачу продуктов, координировала работу волонтеров и помогала раненым. Муж женщины Владимир рассказывает, что они вместе прожили уже 52 года, он во время их пребывания в Бахмуте очень переживал за жизнь Любови.

Сейчас супруги живут в Харькове, обустроиться на новом месте помогли волонтеры и неравнодушные люди, в частности, и "фанаты" Любови в соцсети.

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