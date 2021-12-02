Блогер распрощался со своей любимой машиной.

Известный украинский блогер-путешественник Антон Птушкин выставил на аукцион свой Smart, на котором он покорил не одну страну. Зрителям авто известно как "Микроб".

Читайте такжеТревел-блогер Антон Птушкин побывал в Швеции: топ-5 фактов о странеМашина ушла с молотка за $100 тысяч, все вырученные деньги передали благотворительному фонду "Таблеточки". Об этом в Facebook рассказал предприниматель Сергей Неклева.

"Это маленькая история о большом поступке, сам он точно никогда не расскажет", — написал Неклева.

"Помытый, наполированный, с пробегом по Европе Smart от Птушкина "ушел" финальным ударом молотка Потапа за $100 тысяч… Автомобиль с историей нашел своего фаната", – говорится в его сообщении.

Справка. "Таблеточки" – благотворительный фонд, оказывающий помощь онкобольным детям и их семьям в Украине.

Чем известен Антон Птушкин

Антон Птушкин (род. 22 мая 1984) — украинский радио- и телеведущий, тревел-блогер. Заслуженный журналист Украины.

В 2017 году стал ведущим шоу путешествий "Орел и Решка" вместе с Анастасией Ивлеевой. Пара провела вместе 65 выпусков и неполных три сезона "Перезагрузки".

В июле 2018 года Антон Птушкин объявил о своем уходе из "Орла и Решки", не называя причин такого решения.

После продолжил снимать видеоролики о путешествиях для своего канала на YouTube. По утверждению Антона, он всем занимается самостоятельно, не прибегая к помощи операторов, видеомонтажеров и сценаристов. По состоянию на 2 декабря 2021 года, на YouTube-канал Антона Птушкина подписано 5,2 миллиона человек.

Ранее в "Больших выпусках с Антоном Птушкиным" украинский путешественник-одиночка отправился в большой европейский автопробег и порекомендовал самые интересные места в разных странах.

Птушкин - фанат автомобильных путешествий, он проехал на автомобиле десятки стран - отправился в длительное путешествие по Европе на автомобиле и показал сразу 7 стран в одном выпуске.

"Автомобильные путешествия - это круто, потому что есть возможность самому выбирать маршрут, заезжать в места, в которых ты бы вряд ли побывал. И проехать за одну поездку сразу несколько стран. Ты можешь проснуться в Румынии, а заснуть в Болгарии, позавтракать в Албании, а пообедать в Черногории, встречать рассветы и закаты в абсолютно разных локациях", - рассказывал Антон.

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Автор: Ольга Робейко