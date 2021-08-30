Мошенники представляются именем заместителя Госэкоинспекции.

Мошенники начали звонить руководителям субъектов хозяйствования и от имени Госэкоинспекции требовать взятки.

Об этом сообщил глава Госэкоинспекции Андрей Малеваный на своей странице в Facebook.

"Мошенники представляются именем моего заместителя и по, будто бы, моему поручению требуют неправомерную выгоду относительно нарушений экологического законодательства, угрожают. Если вы получили звонок такого характера – не реагируйте, это мошенничество", - написал он.

Также Андрей Малеванный сообщил, что уже подготовил заявление в киберполицию для дальнейшего расследования дела, и выразил надежду, что Национальная полиция Украины сможет отыскать злоумышленников.

Он указал один из номеров мошенников, с которого они звонят: +380 95 314 64 97.

Мошенничество в Украине

По данным киберполиции, популярным видом мошенничества является списание аферистами средств со счетов украинцев, которые выставляют номера своих телефонов, являющихся фактически финансовыми номерами, во время размещения объявлений в интернете.

Недавно "ПриватБанк" предупредил украинцев о новом виде мошенничества под прикрытием торговой марки банка. Мошенники использовали в которой используется зарегистрированный неизвестными лицами в США сайт с логотипом и айдентикой банка.

Специалисты компании ESET рассказали, что самыми распространенными схемами мошенничества в сети является фишинг-сообщения, аферы с предложением займа, клонирование профилей, фальшивые прямые эфиры, нечестные розыгрыши, аферы с криптовалютой.

Автор: Олег Давыгора