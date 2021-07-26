По данным следствия, чиновница наладила коррупционный механизм получения денег от соискателей высшего образования.

В одном из частных учреждений высшего образования советница ректора за взятки "гарантировала" получение дипломов об окончании вуза без фактического обучения и сдачи экзаменов.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным следствия, чиновница наладила коррупционный механизм получения денег от соискателей высшего образования. За взятки она обещала ранее отчисленным студентам содействие в восстановлении в вузе и получении выпускных дипломов вне установленных требований учебной программы. Стоимость "услуг" стартовала от 1,5 тыс. долларов.

Сотрудники СБУ задокументировали несколько фактов передачи неправомерной выгоды.

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Сейчас задержанной сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 368-3 (подкуп служебного лица юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности других лиц, причастных к организации противоправной деятельности.

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Автор: Денис Прядко