В одном из частных учреждений высшего образования советница ректора за взятки "гарантировала" получение дипломов об окончании вуза без фактического обучения и сдачи экзаменов.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
По данным следствия, чиновница наладила коррупционный механизм получения денег от соискателей высшего образования. За взятки она обещала ранее отчисленным студентам содействие в восстановлении в вузе и получении выпускных дипломов вне установленных требований учебной программы. Стоимость "услуг" стартовала от 1,5 тыс. долларов.
Сотрудники СБУ задокументировали несколько фактов передачи неправомерной выгоды.
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Сейчас задержанной сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 368-3 (подкуп служебного лица юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы) Уголовного кодекса Украины.
Решается вопрос об избрании меры пресечения.
Продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности других лиц, причастных к организации противоправной деятельности.