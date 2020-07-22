Правоохранители усиливают меры безопасности в девяти регионах: что изменится

Полиция и Нацгвардия будут усиленно патрулировать западные области Украины.

Национальная полиция усиливает меры безопасности сразу в девяти регионах Украины.

Об этом вечером во вторник сообщила пресс-служба ведомства.

"Для обеспечения безопасности граждан руководство Национальной полиции Украины приняло решение об усилении мер по обеспечению публичной безопасности и порядка на территории Винницкой, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой областей. Мероприятия осуществляются с целью своевременного реагирования на криминогенную ситуацию, недопущения дестабилизации оперативной обстановки, а также для выполнения задач по предотвращению террористических проявлений", - говорится в сообщении.

В полиции уточнили, что для этого в центральных частях областных центров и в общественных местах, где может находиться значительное количество граждан указанных регионов, обеспечено несение службы полицейскими нарядами и бойцами Нацгвардии.

"Правоохранители патрулируют улицы населенных пунктов, территорию автостанций и железнодорожных вокзалов. Кроме того, на въездах и выездах из областных центров выставлены мобильные посты", - добавили в НПУ.

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Полицейские осуществляют следующие превентивные меры:

проверка документов у подозрительных лиц и проведение поверхностного осмотра

проверка с целью выявления взрывных устройств тех транспортных средств, которые по внешним признакам не используются владельцами долгое время.

особое внимание обращают на подозрительные вещи и предметы (пакеты, сумки, коробки, ящики), в которых могут быть помещены взрывчатые материалы и взрывные устройства.

обеспечение безопасности дорожного движения на автодорогах.

Кроме того, для оказания практической помощи полицейским Волыни туда направлены сотрудники полиции Ривненской области, в частности - взрывотехники.

"Полицейские призывают граждан с пониманием относиться к указанным превентивных мер", - резюмировали в ведомстве.

Как сообщал УНИАН, вечером во вторник в Луцке задержали мужчину, который держал 13 заложников в автобусе.

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