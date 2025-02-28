Телемарафон 'Единые новости' уже три года в прямом эфире: ключевые итоги

26 февраля 2022 года, на третий день полномасштабного вторжения рф в Украину, шесть ведущих украинских вещателей объединились в национальный телемарафон "Единые новости", чтобы стать для украинцев постоянным источником надежной информации 24/7, поддержки социального единства и защиты национальной информационной безопасности от российских фейков и дезинформационных кампаний.

Кроме этого, одна из важных задач марафона - документирование военных преступлений россиян, чтобы мир видел правду и виновные получили справедливое наказание. За три года были собраны тысячи часов видеосвидетельств, которые станут основой для исторических исследований, документальных фильмов и международных трибуналов по военным преступлениям России.

В материале - ключевые итоги работы за три года.

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Доверие и рейтинги

По данным исследования социологической группы "Рейтинг" в сентябре 2024 года, несмотря на рост популярности социальных сетей как источника новостей и первенство Telegram как основного источника информации для 47% украинцев, большинство граждан (53%) все же считают соцсети основным источником дезинформации.

В то время, как дезинформация в онлайн-пространстве представляет все большую угрозу, телемарафон сохраняет доверие аудитории благодаря качественной аналитике и объективному освещению событий.

Исследование InMind при поддержке USAID и Internews "Украинские медиа, отношение и доверие в 2024 г." демонстрирует, что количество людей, которые узнали о "Единых новостях", увеличилось до 86% против 80% в 2023 году. Регулярно смотрит трансляцию марафона около половины (47%) осведомленных. Треть опрошенных (32%) считают необходимым продолжать его работу до окончания войны, еще 10% убеждены, что марафон должен существовать и после ее завершения.

Несмотря на общую тенденцию к снижению доверия к СМИ, телемарафону в целом доверяют 67% зрителей, которые еженедельно смотрят "Единые новости". Новостям марафона доверяет каждый третий (37%) опрошенный. Почти половина зрителей высоко оценивает качество новостей, в частности, оперативность подачи материалов (48%) и анализ произошедших событий (43%).

В общем, телемарафон "Единые новости" смотрят 7 млн украинцев в возрасте от 18 лет, среднегодовая доля проекта составляет 10,33% (18+, города 50 тыс.+).

Диджитал

Контент телемарафона дистрибутируется различными площадками как в Украине, так и за ее пределами: Youtube, Telegram, Instagram, Facebook, ОТТ-платформы и т.д. Так, за три года существования "Единых Новостей" на диджитал-площадках участников телемарафона было опубликовано более 200 тыс. текстовых и видео материалов, которые в общем собрали более 2 млрд просмотров.

Уплаченные налоги

В целом команда телемарафона - это сотни людей из разных редакций - журналистов, операторов, военкоров, информационных продюсеров, ведущих, администраторов, режиссеров монтажа и десятков других профессий. Речь идет не только об обеспечении рабочих мест большого количества специалистов, но и о сотнях миллионов уплаченных налогов. Так, за три года работы "Единых новостей" командами-производителями эфира было уплачено около 850 млн грн налогов.

Поддержка Сил Обороны и благотворительности

За период полномасштабной войны телемарафон реализовал десятки масштабных фандрайзинговых кампаний для нужд Сил обороны Украины, это неотъемлемая часть функционирования марафона. Среди крупнейших сборов и проектов - создание и запуск всеукраинской платформы "Друзья ДШВ" (druzi.mil.gov.ua) для поддержки Десантно-штурмовых войск ВСУ, масштабный сбор 25 млн грн на дроны "СИЧ" для ГУР МО и 10 млн на морской MAGURA V5 для бойцов спецподразделения ГУР МО Group-13.

Сборы проводились в слотах всех медиакомпаний-производителей телемарафона: Starlight Media, 1+1 Media, "Рада", "Мы - Украина" и Inter Media Group.

Только в 2024 году силами редакций марафона и благодаря неравнодушным зрителям удалось собрать 225 млн гривен на нужды Сил обороны Украины. В общем, за три года работы "Единые Новости" совместно со зрителями собрали около 1 млрд гривен на военные и гуманитарные нужды.

Производство контента и социальная ответственность

За три года в эфире национального телемарафона было реализовано коммуникацию почти 150 общенациональных социально важных промо кампаний.

В рамках этих кампаний было создано более 1480 социальных роликов, которые показывали в эфире более 120 000 раз. Это - более 60 000 минут эфира.

Команда телемарафона инициировала и реализовала такие специальные промо кампании, как, в частности, "Воюем. Работаем. Переможем" - ко второй годовщине полномасштабного вторжения РФ и кампания на тему свободы вероисповедания "Едины в вере в Украину".

Также в сотрудничестве с государством командами "Единых новостей" были реализованы кампании по добровольной уплате налогов, экономии электроэнергии, в рамках всеукраинской программы ментального здоровья "Ты как?", кампании по поддержке ветеранов, донорства крови и др.

"Единые Новости" является первоисточником сотен тысяч материалов по освещению российско-украинской войны, и, фактически, самым цитируемым медиа относительно этого. Так, за три года количество цитирований о ситуации в зоне боевых действий в СМИ превысило 110 000 000 упоминаний.

Всего за три года было произведено почти 20 000 часов прямого эфира, более 30 000 сюжетов, около 60 000 интервью и прямых включений из Украины и мира, сотни документальных фильмов.

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