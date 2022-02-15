16 февраля, по случаю Дня единения, по инициативе МКИП пройдет совместный общенациональный и региональный телемарафон #UAразом. Марафон будет состоять из двух специальных прямых включений в течение дня – с 8:00 до 10:00 и с 19:00 до 22:00, и объединит многомиллионную телевизионную аудиторию.

К телемарафону присоединятся сразу три телеканала группы 1+1 media - 1+1, Униан ТВ и 1+1 International, параллельно будет проходить стрим на ресурсах УНИАН и ТСН. Соответственно, те телевизионные продукты, которые были запланированы в тайм-слотах перед спецпрограмированием, будут перенесены на другое время.

Представлять группу 1+1 media на телемарафоне #UAразом будет ведущая "Право на владу" и ТСН Наталья Мосейчук, которая совместно с коллегами с других телеканалов будет общаться с гостями эфира и рассказывать ключевые новости относительно последних событий в стране.

Кроме этого, материалы, связанные с освещением Дня единения, будут распространены на ключевых информационных ресурсах холдинга – в выпусках новостей, на новостных сайтах и в социальных сетях.

"В такое турбулентное время важно сконцентрироваться на самом главном и объединить усилия вокруг темы безопасности, информационной в том числе. Вместе с коллегами мы организуем телемарафон, главная цель которого – показать, что мы сильны духом, что у нас есть достаточно ресурсов, чтобы противостоять врагу при любых обстоятельствах, и что сохранять спокойствие и не паниковать – задача №1 для каждого украинца. Мы должны поддерживать друг друга и делать все, чтобы в наших силах, чтобы сохранить позитивные настроения в обществе. Верю, что все удастся!",- комментирует Ярослав Пахольчук, генеральный директор 1+1 media.

Во время эфиров будут поднимать важные общественно-политические вопросы, которые интересуют и беспокоят украинцев. Среди спикеров: представители власти, лидеры общественного мнения, волонтеры. Они будут говорить на тему единения, а также о нарративах, которые помогают объединять нашу страну. Открывать марафон будет Президент Украины Владимир Зеленский.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский учредил 16 февраля 2022 года, который многие на Западе называют днем потенциального вторжения России в Украину, Днем единения украинцев. Соответственно, в этот день будет проведен ряд мероприятий и инициатив, призванных популяризировать праздник и объединить миллионы украинцев по всему миру.