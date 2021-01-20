Татьяна Плачкова презентовала проект "Детский уикенд – Мама, папа, я: Украина – Болгария", разработанный депутатской группой по межпарламентским связям с Республикой Болгария.

Первая встреча групп дружбы Верховной Рады Украины и Народного Собрания Республики Болгария состоялась онлайн.

Об этом сообщила сопредседатель депутатской группы межпарламентских связей с Болгарией, народный депутат от "Оппозиционной платформы - За життя" Татьяна Плачкова в Facebook.

«Мы долго готовились и планировали личное знакомство, но все скорректировала пандемия. Поэтому решили провести встречу парламентских групп дружбы между Украиной и Болгарией онлайн. Вопросов, касающихся совместной работы, масса и откладывать на посткарантинный период можно далеко не все», – пояснила парламентарий.

Во время встречи стороны обсудили ряд вопросов: углубление национально-культурных связей между болгарской общиной в Украине и украинской в Болгарии; торгово-экономические связи между государствами; реализация программ двустороннего сотрудничества по семейному туризму.

"В конце 2020 года Совет Министров Республики Болгария принял решение о выделении более 261 тыс. левов для капитального ремонта фасада и благоустройства территории Ореховской школы в Болградском районе Одесской области. Эта совместная инициатива депутатской группы межпарламентских связей Верховной Рады с Болгарией и Болградского районного совета стала одним из успешных результатов в международном сотрудничестве между государствами», – отметила народный депутат.

Во время мероприятия Татьяна Плачкова презентовала проект «Детский уикенд – Мама, папа, я: Украина – Болгария», разработанный депутатской группой по межпарламентским связям с Республикой Болгария. Проект нацелен на развитие новых форм международного семейного отдыха и сочетание его с изучением детьми культуры и истории.

Известно, что в настоящее время прорабатываются вопросы об открытии Украинского информационно-культурного центра в Софии и Центра для болгарской общины в Одессе, а также открытие болгарской средней школы в Одессе. Во время встречи стороны также высказались за возобновление работы межправительственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества Украины и Болгарии, которая не работает уже 10 лет, а также за начало работы межправительственной рабочей группы по развитию туризма и подчеркнули важность упрощения условий перевозки грузов сообщением «Черноморский морской порт» – паромный комплекс «Варна».

Представители групп дружбы договорились о взаимной поддержке высказанных инициатив и дальнейшем углублении партнерских отношений между парламентами двух стран.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН