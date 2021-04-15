Также опрос показал, что 46% граждан оценивают как высокий уровень профессионализма и компетентности украинских врачей.

Почти 40% украинцев не доверяют министру здравоохранения Максиму Степанову, еще треть не знают, кто это такой.

Читайте такжеУкраина достигла пика третьей волны заболеваемости коронавирусом - СтепановОб этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой «Рейтинг» 24-28 марта.

Как указано в пресс-релизе, Степанову доверяют 19% респондентов, не доверяют - 37%, не знают кто это такой - 34%.

В то же время экс-министру здравоохранения Ульяне Супрун доверяют 14% опрошенных, не доверяют - 61%, не знают ее - 17%.

Бывших министров Илью Емца и Зоряну Скалецкую не знают почти половина опрошенных. Доверяют им около 8-9%, не доверяют - около трети.

Также опрос показал, что 46% украинцев оценивают как высокий уровень профессионализма и компетентности врачей в Украине. 42% - противоположного мнения.

С июля 2020 года возросло количество тех, которые оценивают как высокую компетентность украинских медиков, отмечается в пресс-релизе.

Кроме того, согласно данным опроса, 47% респондентов обращались за помощью в государственные учреждения здравоохранения в последние полгода. 53% - не обращались. Последних больше среди младшей возрастной группы (18-29 лет) и мужчин.

Среди тех, кто обращался, 43% на "хорошо" или "отлично" оценили качество полученных услуг. 33% респондентов оценили на "удовлетворительно", 23% - на "плохо" или "ужасно". Последних больше всего среди старшей возрастной группы (60+ лет), жителей городов, бедных и мужчин.

Опрос проводился среди населения Украины в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Всего методом личного формализованного интервью (face-to-face) было опрошено 2 тыс. респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 - не более 2,2%.

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Автор: Константин Гончаров