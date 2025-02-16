Некоторые верят, что Украина может стать сильным игроком.

Оборонная промышленность может стать движущей силой послевоенного экономического восстановления Украины, заявил бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает Business Insider.

"Сегодня мы видим полную реструктуризацию экономики Украины… Сегодня перед нами возникает другая экономика", - сказал он.

По его словам, частный сектор также мог бы "массово" использовать оборонные технологии Украины, такие как беспилотные летательные аппараты с искусственным интеллектом и автономные транспортные средства, используемые на передовой.

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Он считает, что данные технологии можно применять "для анализа экономики, движения товаров и услуг в стране и оптимизации их, чтобы сделать их более рентабельными и ориентированными на клиента".

Старший научный сотрудник корпорации RAND и бывший посол США Уильям Кортни отметил, что Украина может стать конкурентоспособной по стоимости производителем широкого спектра военной техники.

При этом он указал на программное обеспечение, ИИ, робототехнику и колесные транспортные средства как на ключевые области, которые Украина развивала с начала войны, и где она может стать лидером в Европе.

По его мнению, через десятилетие после окончания боевых действий и достижения стабильного прекращения огня или перемирия Украина может войти в десятку стран мира с точки зрения производства военной продукции.

Макроэкономический аналитик Киевской школы экономики Дмитрий Круковец также выразил уверенность, что Украина станет сильным игроком после войны.

А вот научный сотрудник Центра ИИ Вадхвани в Центре стратегических и международных исследований Катерина Бондарь высказала мнение, что Украине будет сложно привлечь иностранные инвестиции из-за слабой судебной системы и отсутствия законодательства по защите прав интеллектуальной собственности:

"Капитал может поступать только из-за рубежа, но мы не увидели действительно значительных инвестиций, и причина этого в отсутствии доверия к правительству, законодательству и судебной системе".

Заместитель директора Центра геоэкономики Атлантического совета Чарльз Личфилд в свою очередь добавил, что Украине понадобится ее оборонная промышленность для удовлетворения внутренних потребностей, и это ограничит возможности экспорта:

"Им нужно будет сохранить большую часть того, что они производят".

Производство оружия в Украине - актуальное

Напомним, как писал УНИАН, на днях французская оружейная компания Thales и "Укроборонпром" договорились о создании совместного предприятия, которое будет специализироваться на создании передовых технологических решений для усиления ПВО, радаров, средств РЭБ, тактической связи и оптико-электронных систем.

Также ранее сообщалось, что только над технологиями радиоэлектронной борьбы (РЭБ) сегодня в Украине работают не менее 200 компаний.

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