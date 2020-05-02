"Майские праздники в Припяти": в зоне ЧАЭС задержали трех сталкеров (фото)

Со слов задержанных, они решили отметить майские праздники поездкой в г.Припять.

Сегодня, около 10 часов утра, во время выполнения служебно-боевых задач по поиску лиц, причастных к поджогам в Чернобыльской зоне, поисковая группа военнослужащих спецподразделения «Омега» Северного ОТО Национальной гвардии задержала в городе Припять трех человек в заброшенной многоэтажке.

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Об этом сообщает пресс-служба НГУ.

«Проводя поисковые мероприятия в данном квадрате мы обратили внимание на силуэт человека в окне заброшенной многоэтажки. Я дал команду оцепить здание. Поднявшись на 13-й этаж, в одной из квартир мы задержали трех человек. Заметив нас, они начали собирать вещи и пытались скрыться. Со слов задержанных, они решили отметить майские праздники поездкой в Чернобыльскую зону», - рассказал командир поисковой группы.

Задержанные были переданы следственно-оперативной группе районного отделения Национальной полиции ЧАЭС в Киевской области для дальнейшего выяснения обстоятельств незаконного проникновения в Чернобыльскую зону отчуждения.

Предварительно им инкриминируют ст. 46-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях (Нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению).