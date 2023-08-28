Сейчас следователи Нацполиции изучают обстоятельства смерти сотрудника СБУ.

В Киеве сотрудника Службы безопасности Украины нашли мертвым в своем кабинете.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе СБУ. Сейчас следователи Нацполиции исследуют обстоятельства смерти сотрудника СБУ в рамках открытого по данному факту уголовного производства.

В СБУ также подчеркнули, что оказывают максимальное содействие Нацполиции для "полного, объективного и беспристрастного расследования".

Видео дня

В то же время, источники УНИАН в правоохранительных органах подтвердили наличие огнестрельного ранения головы у погибшего сотрудника СБУ.

Деятельность СБУ: последние новости

В Виннице работники СБУ вместе с полицейскими разоблачили масштабную схему заработка на уклонистах. Сотрудник местного лечебно-диагностического центра организовал схему выдачи военнообязанным фиктивных документов о непригодности.

Однако у СБУ есть результаты не только в Украине. Так, на днях контрразведка СБУ добралась до самолетов РФ на аэродроме в Курске. По данным СМИ, аэродром атаковали дроны в ночь на 27 августа. Известно, что всего 16 дронов ударили по четырем Су-30 и одному Миг-29.

Вас также могут заинтересовать новости: