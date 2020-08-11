Сотрудника СБУ и "курьера"-бывшего военного заподозрили в госизмене (фото)

В случае доказательства вины подозреваемым грозит лишение свободы до 15 лет.

Сотрудник СБУ собирал с целью передачи представителям спецслужбы иностранного государства сведения, являющиеся гостайной, а также оказывал им помощь в проведении подрывной деятельности против Украины. Информацию он передавал через "курьера" - военного пенсионера.

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Об этом сообщает пресс-служба Офиса ГПУ. Отмечается, что правоохранители задержали обоих при передаче сотрудником СБУ носителя с секретной информацией, спрятанного в конфетах, сообщнику, который намеревался его вывезти за пределы Украины.

Сотруднику СБУ и человеку, выполнявшему функции "курьера", сообщили о подозрении в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины).

10 августа 2020 в отношении обоих подозреваемых применена мера пресечения — содержание под стражей сроком на 60 суток.

В случае доказательства вины подозреваемым грозит лишение свободы до 15 лет с конфискацией имущества или без нее.

Ранее сообщалось, что "экс-министру" оккупационного правительства Крыма Михальчевскому грозит 13 лет заключения.

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