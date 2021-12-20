Основатель KAN Development Игорь Никонов сравнил будущий экопарк в Горбачихе с действующим Гидропарком,

Экопарк в столичном урочище Горбачиха сохранит уникальность природы и при этом сделает местность пригодной для отдыха.

Об этом в прямом эфире телеканала LIVE рассказал основатель KAN Development Игорь Никонов.

"Горбачиха сейчас - это территория, где никто никогда не отдыхает, подойти к воде невозможно. Там дикие непроходные заросли. И потому у нас возникла идея сделать там экопарк. То есть, там с одной стороны в первозданном виде сохранится дикая природа, а с другой - будут оборудованы дорожки, туалеты, освещение, урны, системы безопасности и прочее. По сути это будет английский парк, где киевляне смогут отдыхать на лоне природы", - заявил бизнесмен.

Он сравнил будущий экопарк в Горбачихе с действующим Гидропарком, обозначив и различия между ними.

"На Горбачихе будут сохранены все виды птиц, животных, растений. Эта территория будет доступна для всех киевлян. Она могла бы стать вторым Гидропарком, но не в плане аттракционов и развлечений, а в плане единения с дикой природой, которая доступна и удобна для людей", - констатировал основатель KAN Development.

По его словам, проект будущего экопарка сейчас на стадии разработки. И до его воплощения в жизнь - обязательно будет показан общественности.

"Когда проект будет готов, мы эту концепцию презентуем и жителям, и депутатам. Чтобы все видели, что мы на самом деле делаем и чтобы пресечь всяческие инсинуации", - резюмировал Игорь Никонов.

Автор: Иван Бойко