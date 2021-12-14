Учебная литература должна отвечать четким требованиям.

Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект об совершенствовании качества учебной литературы.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие законопроекта "О внесении изменений в закон Украины "Об образовании" относительно совершенствования научно-методического обеспечения образования и качества учебной литературы" (№5465) проголосовали 327 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Читайте такжеУкраинские медики развеяли распространенные мифы о соде: не лечит ни простуду, ни "ковид", ни ракЗаконом вносятся изменения в Закон "Об образовании", направленные на установление четких требований к качеству учебной литературы, прежде всего той, что используется в заведениях полного общего среднего образования. Также определяется механизм проверки соблюдения этих требований.

Целью было решить две проблемы: численные ошибки и несоответствие содержания учебников, а также наличие в них дискриминационных выражений и изображений.

"Антидискриминационная экспертиза, которую с 2017 года проходят макеты учебников, претендующих на изготовление или приобретение за средства государственного бюджета, выявила многочисленные случаи дискриминации на основании пола, расы, этнического происхождения, состояния здоровья, состава семьи и прочее", - говорится в пояснительной записке к законопроекта.

Соавтор законопроекта, нардеп фракции "Голоса" Наталья Пипа подчеркнула, что для решения проблемы нужно сотрудничество Министерства образования и науки, школ и парламента.

"Чтобы не было соды, которая лечит рак, надо детально проверять учебники. Именно это регулирует принятый закон. Умные учебники готовят умных детей!", - отметила Пипа, отсылая к скандалу вокруг учебника по химии за 9 класс, где содержалась информация о лечении онкозаболеваний содой.

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Анастасия Печенюк