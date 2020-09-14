Руководитель Офиса Президента Украины заверил, что власть понимает важность поддержки культуры в этот сложный период.

В Украине создадут рабочую группу из представителей отрасли креативных индустрий, Офиса Президента, Минздрава, Минкультуры и нардепов из профильного комитета ВР для наработки унифицированных требований к проведению массовых мероприятий для каждой карантинной зоны.

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Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента по результатам встречи на Банковой руководителя ОП Андрея Ермака с представителями креативных индустрий, ведущих продюсерских центров и агентств, организаторов концертных мероприятий и крупнейших билетных операторов Украины.

Во встрече также приняли участие министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, министр Кабинета Министров Олег Немчинов, заместитель руководителя Офиса Президента Юрий Костюк, заместитель министра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко и первый заместитель министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев.

"На совещании обсудили самые острые вопросы деятельности отрасли в условиях пандемии коронавируса. В частности, представители культуры и креативных индустрий отметили необходимость установления четких и прозрачных требований по проведению массовых мероприятий в той или иной карантинной зоне. Они высказались за то, чтобы правила были равными для всех участников рынка и концертных площадок, а нарушители требований несли ответственность. В этом контексте представители власти сообщили, что за грубое нарушение карантинных требований уже начато несколько уголовных производств и нарушителей ждет наказание», – говорится в сообщении пресс-службы ОП.

На встрече также обсуждалась проблема нехватки в Украине больших концертных площадок - даже в крупных городах, включая Киев.

Кроме того, поднимался вопрос об урегулировании уровня налогообложения представителей индустрии, ведь, как отмечается, отрасль понесла значительные убытки из-за пандемии COVID-19 и введенных в связи с этим ограничительных мер.

Участники встречи договорились, что будет создана рабочая группа из представителей отрасли, Офиса Президента, Минздрава и Минкультуры при участии народных депутатов, входящих в профильный комитет, для наработки соответствующих унифицированных требований к проведению массовых мероприятий для каждой карантинной зоны.

Руководитель Офиса Президента Украины подчеркнул, что власть понимает важность поддержки культуры в этот сложный период.

«Нам очень важно все, что вы делаете, и мы открыты для диалога. Сейчас весь мир учится жить в новых условиях, но история неоднократно доказывала, что самые большие прорывы происходят именно в кризисные периоды. Поэтому давайте совместными усилиями искать нестандартные решения», – отметил он.

Андрей Ермак напомнил, что Украина сейчас активно выстраивает новое стратегическое партнерство с другими странами, а культура является одним из инструментов сближения и укрепления двусторонних отношений. В частности, культурная дипломатия открывает новые возможности для представителей украинской креативной индустрии.

Адаптивный карантин в Украине

С 1 августа адаптивный карантин в Украине предусматривает разделение всех регионов на четыре зоны - "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную", в зависимости от эпидемиологической ситуации в каждой отдельно взятой.

В каждой из эпидемиологических зон установили различные карантинные ограничения. Самые мягкие - в "зеленой" зоне, наиболее жесткие запреты ожидают регионы "красной" зоны.

Кабинет министров 26 ноября продлил действие адаптивного карантина до конца октября.

14 сентября в Украине ввели новое карантинное зонирование.

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Автор: Андрей Василюк