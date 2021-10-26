Это может быть Собор София Киевская.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал Собор Софии Киевской возможным местом хранения "скифского золота".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время брифинга в ходе визита в Кировоградскую область.

"Я убежден, что мы за эти драгоценности будем бороться до конца. Храниться они будут в Украине. Очевидно, будем выбирать место и обсуждать с Министерством культуры. Я убежден, что есть много мест в Украине, где достойно и надежно могли бы эти драгоценности хранить", - сказал он.

Напомним, сегодня, 26 октября, Апелляционный суд Амстердама вернул "скифское золото" Украине.

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Справка УНИАН. 14 декабря 2016 года Окружной суд Амстердама принял решение, согласно которому коллекция "скифского золота" должна быть возвращена Украине, а не в оккупированный Россией Крым. Предметом спора является коллекция из 565 музейных предметов, предоставленных Центральным музеем Тавриды, Керченским историко-культурным заповедником, Национальным заповедником "Херсонес Таврический" и Бахчисарайским историко-культурным заповедником, которые были привезены для экспонирования в музее Алларда Пирсона 6 февраля 2014 года в рамках выставки "Крым. Золотой остров в Черном море".

После оккупации Россией Крыма нидерландская сторона отказалась возвращать экспонаты крымским музеям, мотивируя отказ тем, что брала их у Украины.

Министерство культуры РФ настаивало на передаче коллекции "скифского золота" в собственность России.

МИД Королевства Нидерланды подтвердил признание всех экспонатов выставки государственной собственностью Украины.

Действие контракта, который давал право на временное хранение коллекции музеем Алларда Пирсона, закончился 13 июня 2014 года, после чего, согласно закону, эти культурные ценности считаются незаконно вывезенными из Украины и подлежат возврату.

28 октября 2020 года Апелляционный суд Амстердама удовлетворил ходатайство Украины об отводе судьи в споре Украины и России о "скифском золоте", в отношении беспристрастности которого были сомнения.

Автор: Леся Лещенко