В компании исключили версию о том, что к рассылке причастен «обиженный сотрудник»..

Оскорбительная рассылка пользователям приложения сети ресторанов Mister Cat стала результатом хакерской атаки.

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Об этом говорится в официальном комментарии Mister Cat по поводу инцидента. Утверждается, что за сутки сеть получила две атаки на приложение. Первая коснулась бонусной системы. А затем, уже ночью, клиенты получили оскорбительные сообщения.

В компании выразили сожаления по поводу случившегося и принесли извинения получателям рассылки.

«Очевидно, атака на сервер требует особых технических навыков и финансирования, так что вариант с обиженным сотрудником мы отбрасываем как нелогичный», - говорится в комментарии.

Сейчас идет работа над безопасностью приложения и разработкой программы компенсации.

Рассылка от Mister Cat - что писали киевлянам

Пользователи приложения киевской сети ресторанов Mister Cat в ночь на 4 октября получили странные сообщения оскорбительного содержания.

Клиенты начали публиковать скриншоты сообщений в соцсетях.

«Мы нас**ли тебе в пиццу, потому что зарплату не платят уже третий месяц. Жри, урод, и не подавись», - говорилось в одном из сообщений.

Пользователи предположили, что за «пранком» стоят либо взломщики, либо недовольные условиями работы сотрудники сети.

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Автор: Дмитрий Захаров