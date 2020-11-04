Оскорбительная рассылка пользователям приложения сети ресторанов Mister Cat стала результатом хакерской атаки.
Читайте такжеГромят квартиры "ради хайпа": украинские риелторы страдают от новой забавы подростков и блогеров
Об этом говорится в официальном комментарии Mister Cat по поводу инцидента. Утверждается, что за сутки сеть получила две атаки на приложение. Первая коснулась бонусной системы. А затем, уже ночью, клиенты получили оскорбительные сообщения.
В компании выразили сожаления по поводу случившегося и принесли извинения получателям рассылки.
«Очевидно, атака на сервер требует особых технических навыков и финансирования, так что вариант с обиженным сотрудником мы отбрасываем как нелогичный», - говорится в комментарии.
Сейчас идет работа над безопасностью приложения и разработкой программы компенсации.
Рассылка от Mister Cat - что писали киевлянам
- Пользователи приложения киевской сети ресторанов Mister Cat в ночь на 4 октября получили странные сообщения оскорбительного содержания.
- Клиенты начали публиковать скриншоты сообщений в соцсетях.
- «Мы нас**ли тебе в пиццу, потому что зарплату не платят уже третий месяц. Жри, урод, и не подавись», - говорилось в одном из сообщений.
- Пользователи предположили, что за «пранком» стоят либо взломщики, либо недовольные условиями работы сотрудники сети.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram