Село Блесна Черниговской области прекратило свое существование - в начале марта умер последний его житель.
Об этом пишет "Суспільне" со ссылкой на старосту Аллу Протапщук. Как уточняется, село ранее входило в состав Орликовского сельсовета. С начала 1990-х годов из 6-ти сел сельсовета обезлюдели три. Примерно 5 лет назад умер последний житель села Хандобоковка, а еще раньше с учета сняли село Городок.
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Из трех сел, которые остались сейчас в Орликовському старостинском округе в двух, это Мхи и Барановка, проживает по полтора десятка человек.
По данным СМИ, начиная с 2000 года с учета на Черниговщине сняли 30 населенных пунктов. Последний раз – в марте 2020 года с учета сняли село Клец Малодевицкой поселкового совета Прилуцкого района.
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