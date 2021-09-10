Полуголые мужчины и женщины часто не имели никакого отношения к продуктам, которые рекламировали.

10 сентября Верховная Рада окончательно приняла закон, который будет запрещать сексизм и гендерные стереотипы в рекламе брендов.

Ранее возмущение общественности обнаженными телами с недвусмысленными намеками и изображением "традиционных" ролей мужчин и женщин не выходило дальше соцсетей.

Отныне нарушителей, игнорирующих предупреждения, будут наказывать штрафом в 30-кратном размере. Под запрет попадают утверждения о физическом или интеллектуальном превосходстве одной статьи над другой, размещение обнаженных частей тела исключительно как сексуальный объект и тому подобное.

В последние годы в сети неоднократно вспыхивали скандалы. Тогда можно было только надеяться на совесть самого предпринимателя, угрожая репутационными потерями.

В 2015 году ТМ "Хлебный дар" показал рекламу, назвав мужчин "Теми, кто вращает Землю".

Больше всего скандалы на почве сексизма в рекламе вспыхивали из-за способа изображения моделей женского пола. В 2018 году украинская сеть аптек запустила красноречивую акцию скидок "Трахтебедох" с участием полуголых провизоров в восточных нарядах.

"Бьет – значит любит" и "Только не на лицо" – это реклама пельменей, которую в своем Instagram использовал стритфуд из Бессарабки. Авторов аккаунта обвиняли в сексизме.

В 2020 году сеть ривненских пиццерий выложила рекламу заведений по мотивам популярного порно-видео, который сопровождался следующим текстом: "Ситуация вышла из-под контроля, и мы превзошли сами себя, поэтому именно ты подберешь идеальный размер и вкус, который точно доведет тебя до гастрономического оргазма".

Подборка дискриминационной рекламы

Автор: Виолетта Орлова