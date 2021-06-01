Сертификационную работу по украинскому языку и литературе выразили желание делать 250 681 человек, а по украинскому языку – 126 401 человек.

Сегодня, 1 июня, состоится Внешнее независимое оценивание (ВНО) по украинскому языку, а также по украинскому языку и литературе.

Это – самое многочисленное тестирование. Так, для прохождения теста по украинскому языку и литературе зарегистрировался 250 681 человек, тестирование по украинскому языку выбрал 126 401 человек.

Условия допуска участников ВНО

Внешнее независимое оценивание 2021 года проходит с соблюдением всех противоэпидемических правил, ведь в Украине действует введенный из-за коронавируса карантин. В Украинском центре оценивания качества образования напоминают, в частности, о необходимости соблюдения социальной дистанции и других рекомендаций медиков.

Допуск участников в пункт тестирования будет осуществляться с 9:50 и до 10:50.

Процедура допуска к пункту тестирования в целом предусматривает прохождение термометрии и идентификации участников ВНО. Вход будет разрешен только при наличии следующих документов:

оригинала Сертификата внешнего независимого оценивания;

паспорта или другого документа, серию (при наличии) и номер которого указан в сертификате;

приглашения-пропуска для участия во внешнем независимом оценивании, которое участники должны самостоятельно распечатать с информационной страницы.

В Украинском центре оценивания качества образования отмечают, что участник не будет допущен к пункту проведения ВНО в случае невозможности предъявления оригинала Сертификата или документа, удостоверяющего личность, а также опоздания.

Что нужно и запрещено брать на ВНО

Каждый участник ВНО должен взять с собой 2-3 ручки с чернилами насыщенного черного цвета, а также бутылку с питьевой водой без этикетки и средства индивидуальной защиты, которые он сможет положить на свой рабочий стол и при необходимости воспользоваться.

Вместе с тем, абитуриентам запрещено иметь при себе какие-либо средства связи, устройства считывания, обработки, сохранения и воспроизведения информации, печатные и рукописные материалы, не предусмотренные процедурой тестирования. Все эти вещи должны быть оставлены в специально отведенном месте, которое укажет инструктор в аудитории тестирования.

ВНО 2021 в Украине: что известно

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Автор: Алина Вишневская