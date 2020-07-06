Сегодня состоится ВНО по трем иностранным языкам

Около 3 тысяч абитуриентов будут выполнять задачи в течение 150 минут.

Сегодня в Украине будет проведено внешнее независимое оценивание по испанскому, немецкому и французскому языкам.

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Как сообщается на сайте Украинского центра оценивания качества образования, около 3 тысяч абитуриентов будут выполнять задачи в течение 150 минут. Допуск участников к пунктам начнется в 9:50 и продлится до 10:50.

Вход участников в пункты проведения ВНО будет разрешен только при наличии следующих документов:

• оригинала Сертификата внешнего независимого оценивания;

• паспорта или иного документа, серия (при наличии) и номер которого указаны в Сертификате;

• приглашения-пропуска для участия во внешнем независимом оценивании, которое участники должны самостоятельно распечатать с информационной страницы.

Организаторы также посоветовали поступающим взять с собой 2-3 ручки с чернилами насыщенного черного цвета и бутылку с питьевой водой без этикетки, средства индивидуальной защиты, которые участник ВНО сможет положить на свой рабочий стол и при необходимости воспользоваться.

Общее количество заданий работы — 59. Максимальное количество баллов, которое можно набрать, правильно выполнив все задания, — 72.

Напомним, в этом году процедура допуска в пункт тестирования предусматривает прохождение других мероприятий, в частности, каждый участник ВНО должен: пройти термометрию (к тестированию не допустят лиц с кашлем, насморком или температурой свыше 37,3°C); быть в защитной маске, которая должна закрывать нос и рот; соблюдать правила социального дистанцирования (в аудиториях должно быть до 15 учеников, а расстояние между участниками тестирования должна составлять не менее чем 1,2 м).

Ранее сообщалось, что в этом году на ВНО были установлены относительно низкие пороговые баллы за тест, поэтому максимальные 200 баллов на тестировании могут получить значительно больше детей, чем в 2019 году.

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