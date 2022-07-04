В Украине ликвидировали мощный канал незаконной легализации иностранцев, в частности россиян.
Как сообщает Служба безопасности Украины, организованная группировка занималось незаконной легализацией иностранцев в Украине - его клиентами были граждане России и стран с повышенной террористической угрозой с Ближнего Востока и Центральной Азии.
По данным СБУ, нелегалов могли использовать спецслужбы РФ для проведения подрывной деятельности в ходе полномасштабной агрессии против Украины.
Незаконную деятельность организовал чиновник Государственной миграционной службы в Киеве и области.
"Иностранцам "гарантировали" выдачу видов на временное или постоянное проживание в Украине, удостоверение беженцев и даже трудоустройство в Киеве и Львове в сервисах быстрой доставки. Стоимость услуг составляла от 10 до 15 тыс. долларов с человека", - говорится в сообщении
Правоохранители задержали в Киеве организатора схемы и его сообщника, сейчас злоумышленникам сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины.
Решается вопрос об избрании им меры пресечения.
Ранее сотрудники Службы безопасности обезвредили агентурную группу российской разведки, которая собирала разведданные по обороне Киева.