Стоимость услуг составляла от 10 до 15 тысяч долларов с человека.

В Украине ликвидировали мощный канал незаконной легализации иностранцев, в частности россиян.

Как сообщает Служба безопасности Украины, организованная группировка занималось незаконной легализацией иностранцев в Украине - его клиентами были граждане России и стран с повышенной террористической угрозой с Ближнего Востока и Центральной Азии.

По данным СБУ, нелегалов могли использовать спецслужбы РФ для проведения подрывной деятельности в ходе полномасштабной агрессии против Украины.

Незаконную деятельность организовал чиновник Государственной миграционной службы в Киеве и области.

"Иностранцам "гарантировали" выдачу видов на временное или постоянное проживание в Украине, удостоверение беженцев и даже трудоустройство в Киеве и Львове в сервисах быстрой доставки. Стоимость услуг составляла от 10 до 15 тыс. долларов с человека", - говорится в сообщении

Правоохранители задержали в Киеве организатора схемы и его сообщника, сейчас злоумышленникам сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Ранее сотрудники Службы безопасности обезвредили агентурную группу российской разведки, которая собирала разведданные по обороне Киева.

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