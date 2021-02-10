Хакеры совершили атаку на главную страницу портала КГГА / фото REUTERS
Киевский городской голова Виталий Кличко сообщил о хакерской атаке на главную страницу портала Киевской городской госадминистрации.
Об этом он написал в Telegram-канале.
"На главную страницу портала КГГА происходит DDOS атака. По словам технических специалистов, системы защиты настроены и отрабатывают нагрузки. Приносим свои извинения за временные неудобства, которые могут возникнуть. Специалисты оперативно будут восстанавливать работу сайта", - сообщил мэр.
Сейчас проблем с работой портала не заметно.
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