Также команда стоматологической клиники продолжает помогать воинам ВСУ.

С начала войны дети, ВПЛ и воины ВСУ получили стоматологическую помощь IDEALE на сумму более 520 тыс. грн. Об этом говорится на странице клиники в соцсети.

Команда столичной стоматологической клиники за счет собственных сил и ресурсов продолжает и дальше бесплатно лечить детей, потерявших родителей в результате военных действий оккупантов в Украине, а также оказывать бесплатную неотложную помощь воинам ВСУ.

Также за время войны Киевская клиника IDEALE заблаговременно уплатила в государственный бюджет более 250 тыс. грн налогов по условиям государственного гранта на закупку медицинского оборудования, полученного в 2022 году. Кроме того, за период с февраля 2022 года клинике удалось не просто сохранить всех своих работников, но и пригласить в свою команду специалистов, которые стали из-за войны вынужденными внутренними переселенцам.

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Клиника современной стоматологии и эстетической медицины IDEALE работает 14 лет в Киеве, количество работников составляет 30 человек.