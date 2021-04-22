В Лубнах Полтавской области в больнице с тяжело больными коронавирусом во время проверки руководителя отделения интенсивной терапии застали в нетрезвом состоянии.
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«Алкотестер показал 1,9 промилле алкоголя в его крови. Депутаты приехали проверять эту реанимацию после жалобы родственников. Дочь пациента, который умер в этой реанимации убеждает, что за больными там плохо ухаживают – не дают пить, не моют и не переодевают лежачих пациентов», – говорится в сюжете.
Отмечается, что больные в отделении находятся на кислородной поддержке и аппаратах ИВЛ.
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