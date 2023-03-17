Во время освобождения острова российские оккупанты оказывали мощное сопротивление.

Глава украинской разведки Кирилл Буданов рассказал, почему было важной задачей освободить остров Змеиный от российской оккупации.

"Без восстановления контроля за островом Змеиный было невозможно любое судоходство из портов Украины. Без этого россияне просто экономически бы нас уничтожили", - передает слова Буданова пресс-служба ГУР.

Также командующий Военно-Морских сил ВСУ Алексей Неижпапа рассказал о ключевых моментах, благодаря которым освобождение острова стало реальностью.

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"Затопление ракетного крейсера "Москва", уничтожение нескольких десантных кораблей, катеров противника, в целом нарушение логистики острова Змеиный — все это в дальнейшем повлияло на освобождение этого острова от захватчиков. Это касается морского компонента", - сказал Неижпапа.

Воздушный компонент тоже работал над освобождением острова. В том числе и Байрактары морской авиации.

В то же время российские военные готовились к обороне и оказывали мощное сопротивление на острове. Там было много построек, поэтому им было где прятаться. Они быстро перемещались по острову, меняли позиции.

"Это был их остров, на котором они были не один раз. Я вам скажу, это достаточно эпическая битва была ... Островом овладеть можно, если у вас есть преимущество в огневой силе, что потом и показало. Да? Его просто стерли с лица земли, они же потом нагнали туда кучу людей, вертушек, всего остальное - их там просто умножили на ноль и все. И они сделали жест доброй воли, скажем так", - отмечает командир одной из штурмовых групп спецназначения ГУР МО Украины с позывным "Скин".

Как происходила деоккупация острова Змеиный

Российские военные еще в конце февраля 2022-го года захватили остров Змеиный. В первый день полномасштабной войны захватчики атаковали остров, а уже 26-го февраля связь с защитниками Змеиного была потеряна.

13 апреля был поражен флагман Черноморского флота ВМС РФ "Москва", который участвовал в захвате и контроле острова. Это событие стало одним из ключевых в дальнейшей деоккупации Змеиного.

4 июля украинские военные установили флаг на острове, а 7 июля сообщили о полную зачистку Змеиного от российских сил. Всего было подтверждено уничтожение около 30 единиц техники.

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