Речь идет о последствиях от подачи кассационной жалобы РФ.

В случае обжалования Россией решения Апелляционного суда Амстердама по делу о "скифском золоте", экспонаты вернутся в Украину не ранее чем через полтора года.

Об этом министр юстиции Денис Малюська сказал в комментарии корреспонденту УНИАН.

Министр уточнил, что на подачу кассационной жалобы отводится три месяца, еще до полутора лет дело может рассматриваться в кассационной инстанции.

В то же время он не исключил, что кассационная инстанция примет решение быстрее.

"Я думаю, что они, учитывая важность этого дела, возможно, рассмотрят кассационную жалобу быстрее, чем за полтора года", - прогнозирует министр.

Читайте такжеШмыгаль рассказал, где будут хранить "скифское золото"Напомним, 26 октября Апелляционный суд Амстердама принял решение, что экспонаты выставки "Крым. Золотой остров в Черном море", известные как "скифское золото", должны быть возвращены Украине. Однако это решение еще может быть обжаловано в Верховном суде Нидерландов.

"Скифское золото": что известно

14 декабря 2016 года Окружной суд Амстердама принял решение, которым коллекцию "скифского золота" должны были вернуть Украине, а не в оккупированный Россией Крым. Предметом спора была коллекция из 565 музейных предметов, предоставленных Центральным музеем Тавриды, Керченским историко-культурным заповедником, Национальным заповедником "Херсонес Таврический" и Бахчисарайским историко-культурным заповедником, которые были привезены для экспонирования в музее Алларда Пирсона 6 февраля 2014 года в рамках выставки "Крым. Золотой остров в Черном море".

После оккупации Россией Крыма нидерландская сторона отказалась возвращать экспонаты крымским музеям, мотивируя отказ тем, что брала их от Украины.

В Министерстве культуры РФ настаивали на передаче коллекции "скифского золота" в собственность России. Действие контракта, который давал право на временное хранение коллекции музеем Алларда Пирсона, закончилось 13 июня 2014 года, после чего, согласно закону, эти культурные ценности считались незаконно вывезенными из Украины и подлежали возврату.

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Автор: Дмитрий Хилюк