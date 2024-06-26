Нардеп сказал, что очень быстро обновил свои военно-учетные персональные данные.

Продолжается мобилизация в Украине, и подавляющее большинство граждан обновили военно-учетные данные через приложение "Резерв+".

Об этом сказал член комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский на брифинге. По его словам, после принятия и вступления в действие закона о мобилизации была достигнута главная цель - проведение аудита всех военнообязанных граждан Украины, выяснить где кто находится, кто пригоден или не пригоден к военной службе, имеет отсрочку или является забронированным, кто может быть мобилизован.

Вениславский отмечает, что по состоянию на утро сегодняшнего дня обновили свои военно-учетные персональные данные 2 миллиона 370 тысяч граждан Украины. "Подавляющее большинство граждан обновили данные через приложение "Резерв+", на втором месте - ЦПАУ, на третьем - ТЦК и СП. Но в целом динамика достаточно хорошая, и, соответственно, это обеспечивает проведение тех мобилизационных мероприятий, которые осуществляют ТЦК и СП. Я думаю, что в целом, Закон выполнил ту главную миссию, ради которой мы его принимали", - подчеркнул депутат.

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Вениславский рассказал, что обновил свои военно-учетные персональные данные очень быстро - "за несколько десятков минут" в приложении "Резерв+" и через 30-40 минут получил информацию, что все данные обновлены.

Народный депутат Украины считает, что динамика обновления данных свидетельствует о том, что в настоящее время говорить о необходимости продления срока для проведения этой процедуры не стоит, потому что такой необходимости нет. "Есть еще более 20 дней, в течение которых все желающие, особенно через электронные коммуникации, могут это сделать", - подчеркнул Вениславский.

В центре внимания мобилизация 2024 - новости, которые стоит прочитать

Как сообщал УНИАН, в Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект, которым предусмотрено продление срока обновления военно-учетных данных на 90 дней. По закону о мобилизации, эти данные должны быть обновлены до 16 июля 2024 года.

Представитель министерства Дмитрий Лазуткин 25 июня отметил, что Министерство обороны Украины пока не видит оснований увеличивать срок обновления данных военнообязанными.

Лазуткин отметил, что обновить свои данные можно в Центре предоставления административных услуг, Территориальном центре комплектования и социальной поддержки и в электронном кабинете.

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