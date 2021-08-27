Для спасения мальчика необходимы были десятки тысяч гривень, сообщили в Запорожской ОГА.

Для спасения 12-летнего Тимофея Дегальцева, которому стало плохо в детском лагере в Херсонской области, по просьбе матери была проведена целая "спецоперация" – ребенка транспортировали в запорожскую больницу на реанимобиле частной клиники из Днепра. Стоимость реанимобиля была космической – 60 тысяч гривень.

Мать попросила забрать мальчика из больницы Геническа, поскольку там не было оборудования, которое позволило бы понять, что с ним происходит, написала на своей странице в Facebook заместитель председателя Запорожской областной госадминистрации Злата Некрасова.

По ее словам, женщина связалась с ней вечером в воскресенье, 22 августа, и просила о транспортировке. Чиновница отметила, что запорожские реанимобили не могли просто поехать в другую область и забрать ребенка из больницы, поскольку это незаконно.

Читайте такжеВ Запорожье младенца обожгли в перинатальном центре сразу после рождения"Мало того, дистанция очень длинная, дорога плохая, нам нужен был не просто реанимобиль, а тот который есть только в городе Днепр (в частной клинике), реанимобиль максимального комфорта без содроганий на дорогах, цена его была космическая – 60 тыс. грн, но мы понимали, что от этого зависело все, это был последний шанс, который мы использовали", – отметила Некрасова.

Замглавы ОГА добавила, что деньги помогли собрать люди.

"…Мы сделали все для его спасения, все… Мама хваталась за каждую ниточку… Мы все верили… До последнего верили… Как язык поворачивается у тех, кто пишет, что мама на этом заработала!!!... Нет слов…", – подчеркнула чиновница.

Ранее стало известно, что 22 августа в одном из лагерей в Херсонской области Тимофею Дегальцеву резко стало плохо во время физической нагрузки. Ребенка без сознания забрала скорая помощь, у него были судороги. Мальчика привезли в больницу в состоянии комы. Позже ребенка транспортировали в Запорожскую областную больницу.

После этого – 26 августа, журналисты узнали, что Дегальцев умер в больнице. Мальчика реанимировали 50 минут.

Автор: Екатерина Присяжнюк