Чтобы повторить сценарий Каховской ГЭС, россиянам надо захватить станции и завезти взрывчатку.

Повторение катастрофы, подобной той, что была на Каховской ГЭС, невозможно даже в случае массированного ракетного удара россиян. Об этом заявил гендиректор "Укргидроэнерго" Игорь Сирота в интервью Liga.net.

"Даже если бы россияне нанесли массированный ракетный удар и удалось пробить плотину, то повторение катастрофы, которая была на Херсонщине, невозможно. Прежде всего потому, что Каховское водохранилище было почти в шесть раз больше Киевского или Каневского. То есть, такое количества воды, которое вышло тогда из водохранилища, не может вытечь", – сказал он.

Относительно заявлений РФ о том, что "Украина готовит теракт на Киевской ГЭС", Сирота отметил, что это манипулятивные приемы – обвинить кого-то в подрыве, а потом взорвать. Гендиректор "Укргидроэнерго" подчеркнул, что ответственность за совершенный теракт на Каховской ГЭС полностью лежит на РФ.

Видео дня

"С первого дня оккупации они взяли Каховскую ГЭС под контроль. В конце сентября выгнали всех украинских работников. То есть станция стала военным объектом. У оккупантов было время и возможность завезти взрывчатку и заложить ее там, где можно было достичь худших последствий подрыва, что они собственно и сделали", – сказал Сирота.

По его словам, чтобы повторить этот сценарий в Каневе или Киеве, о которых говорят россияне, надо захватить эти станции, иметь время и возможность завезти взрывчатку, а такой возможности, благодаря Вооруженным Силам Украины, у оккупантов нет. Говоря о теоретических последствиях прорыва плотины Киевской ГЭС, Сирота отметил, что уничтожить ударом ракеты ее невозможно. Если же гипотетически представлять прорыв, то может затопить подвалы, максимум вода дойдет до первых этажей.

"Но хочу напомнить, что у нас люди построили дома в пойменных территориях, то есть в тех районах, которые могут быть затоплены даже в периоды обычных наводнений и половодья. Часто люди строят жилье, пренебрегая нормами по строительству в прибрежных зонах. Логично, что они под угрозой подтопления", – отметил гендиректор "Укргидроэнерго".

Он пояснил, что зона подтопления является территорией более 100 метров от реки, а люди часто строятся за 10-15 метров: "Если говорить о последствиях попаданий ракет в саму станцию и оборудование, то вы видите, что массированные атаки привели к тому, что Днепровская ГЭС выведена из эксплуатации. И нужно будет много средств и времени на ее восстановление", – добавил Сирота.

Российские заявления о подрыве Киевской ГЭС

12 июля спикер российского Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что украинцы якобы разрушили собственную Каховскую гидроэлектростанцию, а теперь готовятся к разрушению дамб Киевской ГЭС и Каневского водохранилища.

Эксперты отмечали, что уничтожить дамбу Киевской ГЭС ударом извне невозможно. Это не означает, что плотина неуязвима на 100% – некоторые повреждения возможны, но Киев не накроет водяным валом.

Генерал-майор запаса Службы безопасности Украины, директор Агентства реформирования сектора безопасности Виктор Ягун говорил, что у РФ не хватит мощности для разрушения дамб Киевской и Каховской гидроэлектростанций извне – для этого надо целенаправленно в одну точку бить 20 ракетами.

Вас также могут заинтересовать новости: