За принятие соответствующего законопроекта в целом проголосовали 305 народных избранников.

Верховная Рада Украины приняла закон, который предоставляет Нацгвардии возможность осуществлять разминирование.

Как сообщил народный депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале, за принятие соответствующего законопроекта №7673 в целом проголосовали 305 народных избранников.

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, документ предполагает дополнить закон Украины о Нацгвардии новой нормой, которая предоставит возможность проведения работ по разминированию, в том числе во время действия режима военного положения.

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В тексте также отмечается, что с началом военной агрессии РФ против Украины военные части и подразделения Нацгвардии принимают непосредственное участие в ведении боевых действий.

По словам авторов законопроекта, перед началом боевых действий и во время их ведения систематически возникает потребность в проведении работ по разминированию объектов и инфраструктуры, уничтожении опасных боеприпасов.

Кроме того, отмечается, что и в мирное время части и подразделения Нацгвардии проводят мероприятия по боевой и специальной подготовки, что приводит к систематическому появлению на территориях стрельбищ и полигонов боеприпасов, которые не разорвались.

"Учитывая изложенное, возникает насущная потребность в законодательном урегулировании вопроса осуществления Национальной гвардией Украины мероприятий по разминированию", – аргументируется необходимость принятия соответствующего законопроекта.

Как писал УНИАН, по информации МВД по состоянию на середину августа текущего года, пятая часть территории Украины загрязнена неразорвавшимися минами и другими боеприпасами.

По оценке ГСЧС, предоставленной в июне, саперам понадобится 10 лет, чтобы разминировать украинские земли.

Для помощи в гуманитарном разминировании в Украине начнут обучение добровольцев по двум программам подготовки – саперов и идентификаторов.

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