Наказание за убийство в Сумах, восстановление полного государственного контроля над Днепром, Одессой, Харьковом – это единственная вакцина против вируса сепаратизма и уничтожения Украины, заявляют руководители политической партии "Правый сектор".

4 ноября в 14:00 активисты и ветераны российско-украинской войны будут пикетировать Офис президента Украины. Об этом говорится на странице движения "Правый сектор" в Facebook.

Акция протеста – это реакция на заказное убийство Александра Иванины в Сумах. Представителя "Правого сектора" убили выстрелами из пистолета вечером 27-го октября на глазах у гражданской жены.

Участники акции протеста убеждены: убийство является результатом слияния криминалитета с правоохранительными органами и местными властями. Это явление является масштабным, и угрожает не только ближним регионам, но и стабильности и территориальной целостности всего государства.

После Майдана и потери позиций в 2014 году, сегодня местные клики снова чувствуют себя хозяевами на украинской земле. Их задача подготовка к мятежу на неподконтрольных центральной власти территориях. Следующим после сумм может стать Днепр. Не меньшая угроза есть в Одессе, Харькове и других приграничных регионах, убеждены в "Правом секторе".

Как отмечают организаторы акции, региональные бюджеты, выделенные на нужды городов и областей, распыляемых для создания частных армий мэров, финансирование криминалитета, на взятки для медиа-индустрии и запугивания активных граждан Украины.

Основные требования следующие:

Расследование убийства в Сумах. Требуем публичный отчет по поиску виновных в убийстве Александра Иванины. Выявление агентов влияния России на местах. Требуем поручить СНБО и правоохранительным органам расследовать связи криминала и российской агентуры с представителями местной власти, которые были обнародованы западными и украинскими журналистами-расследователей. Отстранить на время следствия подозреваемых от должностей. Ввести персональные санкции в случае подтверждения таких связей. Очистка ближайшего окружения. Требуем выяснить, кто и почему в ближайшей среде президента Зеленского "спускает на тормоза" открытые уголовные производства по коррупции в прифронтовых и приграничных регионах.

Автор: Иван Бойко