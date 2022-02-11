Эти медиа показали документы Минобороны с грифом "совершенно секретно".

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановые проверки шести общенациональным телеканалам – "УКРАИНА", "5 канал", "ПРЯМОЙ", "УКРАИНА 24", "ЭСПРЕССО" и "4 канал".

Как сообщается на сайте Нацсовета, основанием стала демонстрация документов, которые содержат сведения, составляющие государственную тайну, или иную информацию, охраняемую законом.

В сообщении отмечается, что 18 – 19 ноября 2021 года эти телеканалы в передачах новостей продемонстрировали письма начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-полковника Василия Бурбы от 22.06.2020 № 222/2Р/2-773 ЦТ и отчет начальника специального резерва ГУР МОУ полковника Юрия Семенюка о проведении специального мероприятия "Авеню".

"Это письмо имеет гриф секретности "совершенно секретно", содержит важную информацию, степень ограничения доступа и уровень охраны государством, а отчет – ссылка на секретную документацию и признаки государственной тайны", - объясняют в Нацсовете.

Решение о проверке регулятор принял 10 февраля.

"По результатам проверок обсудим вопрос, как сделать так, чтобы документы "совершенно секретно" оставались вполне тайными, при том общество должно получать свою дозу информации о том, что происходит", – сказала председатель Национального совета Ольга Герасимюк.

Согласно сообщению, на запрос регулятора начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов подтвердил, что указанные обнародованные документы содержат сведения государственной тайны.

Внеплановые безвыездные проверки состоятся с 25 февраля по 12 марта.

Ранее тогдашний внештатный советник главы Офиса президента по вопросам стратегических коммуникаций в сфере нацбезопасности и обороны Алексей Арестович предполагал, что бывший руководитель Главного управления разведки Минобороны Василий Бурба сговорился с бывшим президентом Петром Порошенко для провала операции "вагнеровцев".

5 августа 2020 года Бурба был уволен с должности начальника Главного управления разведки. В декабре 2021 года уволился с государственной службы.

Вас также могут заинтересовать новости: