В особый период военнослужащим могут предоставляться часть ежегодного основного отпуска, а также отпуск по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам с сохранением денежного обеспечения.

Верховная Рада Украины приняла Закон о внесении изменения в пункт 18 статьи 10-1 Закона Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей" относительно предоставления военнослужащим отпусков во время действия военного положения (№8081).

За это решение проголосовали 269 народных депутатов.

Законом предусматривается, что в особый период во время действия военного положения военнослужащим могут предоставляться часть ежегодного основного отпуска, а также отпуск по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам с сохранением денежного обеспечения.

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Каждый из указанных отпусков может быть предоставлен продолжительностью не более 10 календарных дней без учета времени, необходимого для проезда в пределах Украины к месту проведения отпуска и обратно, но не более двух суток в один конец.

Часть ежегодного основного отпуска может быть предоставлена один раз в течение календарного года при условии одновременного отсутствия не более 30% общей численности военнослужащих определенной категории соответствующего подразделения.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

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