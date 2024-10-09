В Одессе начался новый этап реализации Закона "Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии". По распоряжению начальника Одесской ОГА Олега Кипера, городу нужно избавиться от девятнадцати памятников и памятных знаков, связанных с символикой "имперской политики". И хотя на третий год полномасштабной войны демонтаж таких объектов кажется обычным делом, в Одессе это вызвало волну негатива.

Это уже второй такой эмоциональный всплеск за последнее время - недавно что-то похожее происходило из-за переименования ряда улиц. Сейчас главным объектом разногласий стал бронзовый бюст русского поэта Александра Пушкина (признанный когда-то памятником культурного наследия национального значения). Установленный в XIX веке на Приморском бульваре, он стал одним из первых памятников в Одессе.

Стоит напомнить, что вопрос о его переносе и ранее поднимали отдельные активисты и политики. Но именно сейчас это вызвало самые горячие дискуссии.

Сторонники демонтажа считают, что Пушкин - символ российской имперской культуры, а значит и насилия, развязанного современной Россией. За изъятие монумента из городского пространства достаточно жестко высказался глава одесской ОГА Олег Кипер и другие чиновники областной администрации.

В то же время оппоненты такого решения утверждают, что монумент имеет художественную ценность, а сам Пушкин - "всемирно известный классик", который прославил Одессу в своем романе в стихах "Евгений Онегин", часть которого написал во время ссылки в этом городе в 1823-1824 годах. При этом, эти же люди (по крайней мере некоторые из них) активно поддерживали и поддерживают снос памятников Ленину и различным советским деятелям.

Против сноса Пушкина выступил мэр Одессы Геннадий Труханов и некоторые участники одесского Евромайдана. Руководство города даже направило в областную администрацию просьбу оставить памятник, но получило отказ. После этого исполком горсовета фактически утвердил список Кипера в полном объеме. В перечне - старинный памятник Александру II - 13-тонная колонна в честь закладки одноименного парка (сейчас - парк Шевченко), селекционеру Ивану Мичурину, актеру Владимиру Высоцкому, дважды Герою Советского Союза, генералу армии Ивану Черняховскому, автору "Одесских рассказов" Исааку Бабелю, стена Чекистов, ученому в области космонавтики, дважды Герою Социалистического труда Валентину Глушко и др.

На заседании возник ряд вопросов, в том числе о том, не навредит ли Одессе демонтаж семи из девятнадцати памятников, расположенных в историческом центре, внесенном в список Всемирного наследия. В частности, в мэрии настаивают на том, что о перемещении монументов нужно уведомить ЮНЕСКО, а сторонники демонтажа утверждают, что это необязательно.

А пока решаются "процедурные вопросы", не утихают споры в обществе. Пока основные конфликты разгораются в соцсетях: стороны обмениваются оскорблениями, обвинениями в "нацизме" и "невежестве". Однако в городе уже прошли три акции протеста: на одной Пушкину натянули на голову "презерватив", на двух других - выступили в защиту поэта. И очень не хотелось бы, чтобы градус напряжения рос...

Как же поступить с памятниками, которые стали объектами споров, потеряли актуальность, но имеют историческую или художественную ценность?

Каждый такой объект требует индивидуального подхода. Важно решать судьбу памятников цивилизованно, не уподобляясь вандалам. Например, некоторые памятники можно дополнить табличками с объяснением их исторического контекста, как это сделали в США с монументами конфедератам или в Чехии с памятниками советским солдатам. Другой вариант - перенести их в музеи или специальные тематические парки, сохранив как артефакты. Если памятник демонтируют, освободившееся место можно использовать для нового объекта - фонтана или монумента современным героям. Главное - тщательно обдумать как установку памятника, так и его перенос.

Ведь проблема - не только в Пушкине. В Одессе уже ходят слухи на грани абсурда, что под предлогом деколонизации "под нож" пойдет едва ли не весь исторический центр, включая памятник Дюку и даже Национальный театр оперы и балета, построенный в XIX веке...

Как именно и когда решится ситуация с памятником Пушкину - пока неизвестно. Но власть - и областная, и городская - обязана найти здравое решение, которое успокоит людей.

Лариса Козова