На многих улицах Киева сегодня наблюдается достаточно плотное движение, которое привело к образованию пробок.

Пробки в Киеве в пятницу утром, 26 февраля, в последний рабочий день зимы, сковали все основные магистрали города.

Об этом свидетельствуют данные сервиса Google Maps.

Пробки на мостах Киева

Сегодня наибольшие сложности с проездом в направлении правого берега есть на мосту Метро. Плотный трафик наблюдается на мосту Патона, Северном и Южном мостах.

Движение по Дарницкому мосту свободно в обоих направлениях.

Пробки на левом берегу Киева

Значительных пробок сегодня на левом берегу Киева пока не наблюдается.

Скопление транспорта есть на проспекте Романа Шухевича от пересечения с улицей Оноре де Бальзака до Северного моста.

Броварской проспект движется достаточно свободно, проблемы начинаются на мосту Метро. На проспекте Освободителей движение затруднено перед выездом на Броварской пр-т.

Небольшая пробка собралась на проспекте Николая Бажана - этим утром она начинается на "Осокорках" и тянется к Южному мосту. Однако, значительный затор собрался на проспекте Бажана в другом направлении - автомобили стоят от станции метро "Харьковская" до Харьковской площади в сторону Борисполя.

Затруднено движение на улице Гната Хоткевича в районе "Черниговской" в обоих направлениях. Небольшой затор на Братиславской перед "Черниговской".

Ситуация на правом берегу Киева

На правом берегу Днепра пробки возникли на проспекте Степана Бандеры и улице Елены Телиги в сторону Дорогожичей. Пробки есть на улице Александра Довженко, а также на Вадима Гетьмана до Караваевых Дач.

Плотный трафик наблюдается на Севастопольской площади. В пробках - проспект Валерия Лобановского в обоих направлениях.

На проспекте Победы пробки собрались от метро "Житомирской" до "Берестейской", и от "Политехнического института" и до центра города уже по бульвару Шевченко.

Не спешит улица Щербаковского в сторону метро "Нивки". Скопление транспорта есть и на улице Дегтяревская в сторону Лукьяновки.

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Пробки на улице Юрия Ильенко при подъезде к метро Лукьяновская. Также затруднено движение на улицах Сечевых Стрельцов и Большой Житомирской в обоих направлениях.

В пробке стоит Петровская аллея и Парковая дорога. Не спешит Владимирский спуск и улица Крещатик от Майдана в сторону Европейской площади.

Тянучка собралась на улице Жилянской, также в пробке стоят улице Короленковская, Казимира Малевича, Большая Васильковская, бульвар Леси Украинки в сторону центра

Пробка наблюдается и на Набережном шоссе (от моста Метро до Подола).

Никуда не делась и традиционная пробка на Набережно-Рыбальской улице и Гаванском мосту в сторону Подола.

Пробки собрались на улицах Кирилловская, Автозаводская, Новоконстантиновская, Богатырская, Щусева.

Незначительные осложнения движения наблюдаются на Голосеевском проспекте в сторону центра.

Стоит в пробке Кольцевая дорога в районе Жулян и Софиевской Борщаговки.

Как не попасть в пробку в Киеве

Действенного рецепта столичные власти и водители пока не изобрели. Однако, есть несколько советов, которые если не полностью избавят вас от бесполезного простаивания в тянучках, то хотя бы сделают этот процесс не таким длительным.

Время поездки. Учитывайте, что период 8:00-10:00 и 17:00-19:00 - самый сложный для киевских дорог. В это время люди массово едут на/с работы, многие стремятся покинуть город либо же въехать в него. Соответственно, именно в эти утренние и вечерние часы на дорогах скапливается максимальное количество транспорта.

День поездки. Вечера пятницы воскресенья, утро понедельника - период, когда киевляне выезжают на выходные либо возвращаются с них. В это время пробки возникают практически на всех выездах/въездах в город. Следовательно, для комфортного передвижения такие локации в это время лучше не посещать.

Погода. Дождь либо снег значительно усложняют ситуацию на дорогах в любом городе. В Киеве эти факторы оказывают значительное влияние ввиду частых подтоплений либо снежных заносов. Также при плохой погоде многие пассажиры стремятся воспользоваться такси, что влечет дополнительную нагрузку на дороги, увеличивая количество автотранспорта на них.

Метро. Если вы видите, что избежать попадания в пробку не удастся - воспользуйтесь подземкой. Автомобиль можно припарковать недалеко от станции метро, либо вовсе не выезжать на нем в этот день.

Велосипед. Этот экологически безопасный вид транспорта всегда может прийти на помощь. Последние годы в Киеве появилось множество доступных пунктов проката велосипедов. В том случае, если ваш путь не пролегает через весь город, смело отдайте предпочтение двухколесному другу.

Местоположение работы. Если ваша работа находится в крайне труднодоступном для автотранспорта места - задумайтесь, возможно, это хороший повод сменить ее.

Главные новости Украины и мира на утро 26 февраля

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Автор: Александр Топчий