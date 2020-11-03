В Представительстве президента Украины в АРК осудили очередные нарушения России против Крымской епархии Православной церкви Украины и ее верующих.

Оккупанты требуют от митрополита Симферопольского и Крымского Православной церкви Украины Климента демонтировать храм ПЦУ в оккупированной Евпатории и выплатить штраф в размере 50 тысяч рублей.

Как сообщается на Facebook-странице Представительства президента Украины в Автономной Республике Крым, сегодня митрополит получил соответствующий пакет документов от так называемого «Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Крым».

В них говорится, что демонтировать деревянный храм «Неопалима купина» в Евпатории необходимо в срок до 3 ноября, а также выплатить штраф в размере 50 тысяч рублей.

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В Представительстве президента Украины в АР Крым осудили очередные нарушения государства-оккупанта Российской Федерации против Крымской епархии ПЦУ и ее верующих. «Решение так называемого «суда» и дальнейшие требования демонтировать храм «Неопалима купина» в Евпатории направлены на вытеснение Украинской церкви с временно оккупированного Крымского полуострова», - отмечают в Представительстве.

Там отметили, что примут все возможные меры и действия для защиты ПЦУ в Крыму. «Информация о системных нарушениях права на религиозную свободу и посягательстве на имущество Православной церкви Украины в Крыму коммуницируется с дипломатическим корпусом и международными организациями, факты нарушений собраны и предоставлены для включения в ежегодную Резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН по Крыму», - говорится в сообщении. По словам постпреда президента в АРК Антона Кориневича, представительство находится в постоянном контакте с крымскими правоохранителями, которые фиксируют преступления, осуществляемые Россией и ее оккупационными администрациями в отношении религиозных свобод.

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Храмы ПЦУ в оккупированном Крыму: что известно

В конце июля 2019 года архиепископ Крымской епархии ПЦУ Климент заявил, что из Кафедрального собора святых равноапостольных Владимира и Ольги в оккупированном Симферополе украли все церковные вещи Крымского епархиального управления ПЦУ. По словам архиепископа, пока он находился на конференции в Вашингтоне, «министр имущественных и земельных отношений» оккупированного Россией Крыма Анна Анюхина организовала под видом «внутреннего ремонта» разгром церкви.

9 сентября после обращения прихожан Комитет ООН по правам человека запретил России выселять Крымскую епархию ПЦУ из храма в оккупированном Симферополе, 20 сентября комитет обнародовал заявление с соответствующим запретом.

Управление российского «министерства юстиции Крыма» отказывается регистрировать на полуострове украинский православный приход. Кроме того, оккупационная власть пытается через суды лишить Крымскую епархию ПЦУ права на пользование землей и зданиями собора в Симферополе и часовни в Евпатории.

23 июля 2020 года российские оккупанты вручили Клименту постановление о сносе храма в Евпатории, решение о котором принял подконтрольный Кремлю "Евпаторийский городской суд" в ноябре 2019 года.

9 августа архиепископ Симферопольский и Крымский Климент был возведен в сан митрополита.

10 августа ЕСПЧ призвал Россию предоставить информацию о ее дальнейших шагах относительно собора в Симферополе и часовни в Евпатории.

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Автор: Антонина Доломанжи