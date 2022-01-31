Следующий этап работ-это реставрация костела.

Завершены противоаварийные работы в костеле им. Святого Николая в Киеве.

Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в своему Telegram.

Он отметил, что целью противоаварийных работ было устранить опасные элементы для нахождения внутри и подготовить памятник для дальнейших реставрационных работ.

Как сообщил министр, на объекте сейчас выполнен, в частности, монтаж новых временных оконных конструкций; установлены защитные сетки для защиты от падения элементов декора с потолка костела; разработана заново и восстановлена вся система отопления; смонтировано новое освещение; демонтированы люстры, которые пострадали во время пожара; проведена очистка всех стен от сажи; устроены временные полы, которые будут эксплуатировать и в дальнейшем во время реставрации.

Он отметил, что на восстановление костела собрано более 21 млн 704 тыс. грн.

"Цифры добровольной помощи поражают, как и поражает то, с какой скоростью они были собраны", - отметил Ткаченко.

По его информации, следующий этап работ – это реставрация костела.

"О финансировании реставрационных работ: они будут проводиться за средства из госбюджета в рамках программы "Большая Реставрация". Реставрация фасада и реставрация работ внутри – два отдельных проекта. Ориентируемся начать реставрационные работы по фасаду в марте. Сейчас проект реставрационных работ дорабатывается. На реставрацию же внутренней части также будем готовить проект", - отметил Ткаченко.

Министр заверил, что в рабочую группу при МКИП по реставрации, равно как и с рабочей группой по противоаварийным работам, войдут представители католической общины.

Ткаченко добавил, что до завершения реставрации проводить концертную деятельность внутри будет нельзя.

"Поэтому мы ищем помещение для размещения творческого коллектива Дома органной музыки для восстановления их постоянной занятости. Коллектив надеется, что будет возможность приспособить здание Кинотеатра "Киев" под концертный зал. Поэтому мы ведем предварительные консультации с КГГА", - написал министр.

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Пожар в костеле Святого Николая в Киеве

Как сообщал УНИАН, в костеле Святого Николая в Киеве, который пострадал от пожара, противоаварийные работы проводила "Укрспецреставрация".

Пожар в костеле Святого Николая на Большой Васильковской, 75 в Киеве произошел поздно вечером 3 сентября 2021 года, в результате чего огнем была повреждена внутренняя отделка здания и уничтожен уникальный орган.

По факту пожара было открыто уголовное производство о нарушении требований пожарной безопасности (ч. 1 ст. 270 УКУ).

По информации министра внутренних дел Дениса Монастырского, предварительной причиной возгорания было короткое замыкание в органе.

Ранее Ткаченко заявил, что на восстановление поврежденного костела необходимо не менее 75 млн грн.

Костел Святого Николая в Киеве возведен в 1899-1909 годах в неоготическом стиле киевским архитектором Владиславом Городецким.

Здание делят между собой Национальный дом органной и камерной музыки Украины, как помещение для концертов, и приход святого Николая римско-католической церкви в Украине, которая проводит здесь богослужения.

11 ноября в приходе костела Святого Николая в Киеве сообщили, что костел передают религиозной общине 1 июня 2022 года. В приходе информировали, что достигнут ряд договоренностей с Министерством культуры и информационной политики Украины, в частности, по восстановлению костела и перемещению к 1 июня 2022 года Национального дома органной и камерной музыки в другое помещение.