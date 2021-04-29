По словам специалиста, есть случаи психотических реакций у больных.

Главный инфекционист Львовской области Сергей Федоренко описал протекание COVID-19 у инфицированных пациентов. По его словам, сейчас симптомы, которые были в начале пандемии, случаются все реже и реже.

Читайте такжеУкраинцев предупредили о "более агрессивных" штаммах коронавируса из Индии и БразилииОб этом он рассказал в интервью ТСН.

«Температура достигает до 40 градусов, выражена общая слабость. Люди иногда даже не могут передвигаться по квартире или дому. Это тошнота или рвота, диарея, кашель и одышка. В стационаре в 95% случаев мы видим поражение легких, которое характеризуется двусторонней бронхопневмонией, развиваются миокардиты. Имеются также поражения со стороны центральной нервной системы. Это - дезориентированность в пространстве и времени. Есть даже случаи психотических реакций», – отметил специалист.

Директор Львовской областной инфекционной больницы добавил, что наблюдаются также и симптомы, которые были в начале пандемии – потеря обоняния, вкуса. Но эти признаки COVID-19 случаются все реже и реже.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Катерина Шварц