Иногда собаку приглашали в класс, тогда он вежливо садился возле своего товарища.

Пес два года подряд провожал подростка в городе Килия Одесской области в школу. Наконец четвероногий явился на выпускной парня и продефилировал с хозяином.

Об этом пишет Бессарабия inform.

Ученик Килийской школы №1 Артем спас хвостатого на улице. С тех пор на протяжении последних лет учений пес, которого назвали Стражником, сопровождал юношу на занятия каждое утро.

Иногда собаку приглашали в класс, тогда он вежливо садился возле одиннадцатиклассника. Но животное не надоедало, когда хозяин просил пойти домой – пес слушался и уходил.

"У нас в классе 24 ученика, Стражник был 25-м", – комментировала классный руководитель Артема Татьяна Терзи, которая и сама очень привязалась к собаке. По ее словам, пес – любимец всего класса. Трудно остаться равнодушным, когда видишь такое взаимопонимание между человеком и животным.

У парня также есть младший брат, который учится в седьмом классе, однако особую любовь четвероногий выражал именно к Артему.

Во время празднования выпускного в кафе собака снова пришла к своему спасителю. По аттестат об окончании школы друзья вышли вместе. А потом еще и позировали для школьного фото.

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Автор: Иван Бойко