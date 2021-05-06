На подъездах домов появились необычные объявления.

В городе Бровары под Киевом изобрели необычный способ приглашения на вакцинацию от коронавируса.

Как пишет "Обозреватель", лиц старше 65 лет призывают сделать прививку с помощью объявлений на подъездах домов.

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Сегодня на нескольких подъездах жилых домов Броваров появились объявления от имени амбулатории общей практики семейной медицины №2 городского центра первичной медико-санитарной помощи.

"Уважаемые граждане, которым исполнилось 65 лет и более!!! Если вы желаете сделать прививку от COVID-19, то обращайтесь в регистратуру амбулатории №2", - говорится в тексте объявлений.

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Автор: Юрий Годован