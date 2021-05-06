В городе Бровары под Киевом изобрели необычный способ приглашения на вакцинацию от коронавируса.
Как пишет "Обозреватель", лиц старше 65 лет призывают сделать прививку с помощью объявлений на подъездах домов.
Читайте такжеВ Украине готовятся к внедрению "паспортов вакцинации"
Сегодня на нескольких подъездах жилых домов Броваров появились объявления от имени амбулатории общей практики семейной медицины №2 городского центра первичной медико-санитарной помощи.
"Уважаемые граждане, которым исполнилось 65 лет и более!!! Если вы желаете сделать прививку от COVID-19, то обращайтесь в регистратуру амбулатории №2", - говорится в тексте объявлений.
Вас также могут заинтересовать другие новости:
- Опрос показал, сколько в Украине противников вакцинации
- Зеленский: ко Дню Независимости прививки должны получить большинство украинцев
- В Минздраве рассказали, сколько прививок от коронавируса за сутки могут делать в Украине
- Остатками доз вакцин от COVID-19 больше не буде прививаться публичных деятелей
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram