На окрестностях Киева может быть слышно взрывы. Как сообщает Киевская городская военная администрация, паниковать не стоит.
Отмечается, что это связано с тем, что в Бориспольском районе Киевской области состоятся плановые взрывные работы.
В КМВА призывают сохранять спокойствие, а в случае воздушной тревоги находиться в укрытиях.
В то же время начальник полиции Киевской области Андрей Небитов сообщил в Telegram, что обнаружены остатки вражеского беспилотника в Бориспольском районе.
"Вблизи села Вороньков только что нашли остатки неразорвавшейся боевой части вражеского беспилотника, сбитого ранее. Работниками взрывотехнической службы Киевщины будет выполнено управляемое уничтожение боеприпаса", - подчеркнул он.
Опасность в Украине из-за российских атак 7 апреля: что известно
На Харьковщине российские оккупанты обстреляли мирные населенные пункты. Вследствие попадания погиб 39-летний мужчина.
В Херсонской области российские ракеты атаковали карету скорой помощи. Два фельдшера получили серьезные травмы.
Также недавно в нескольких областях Украины, в том числе и в Киевской, была объявлена воздушная тревога. Она длилась около 30 минут.