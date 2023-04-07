В Бориспольском районе будут взрывать остатки неразорвавшейся боевой части вражеского беспилотника, сбитого ранее.

На окрестностях Киева может быть слышно взрывы. Как сообщает Киевская городская военная администрация, паниковать не стоит.

Отмечается, что это связано с тем, что в Бориспольском районе Киевской области состоятся плановые взрывные работы.

В КМВА призывают сохранять спокойствие, а в случае воздушной тревоги находиться в укрытиях.

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В то же время начальник полиции Киевской области Андрей Небитов сообщил в Telegram, что обнаружены остатки вражеского беспилотника в Бориспольском районе.

"Вблизи села Вороньков только что нашли остатки неразорвавшейся боевой части вражеского беспилотника, сбитого ранее. Работниками взрывотехнической службы Киевщины будет выполнено управляемое уничтожение боеприпаса", - подчеркнул он.

Опасность в Украине из-за российских атак 7 апреля: что известно

На Харьковщине российские оккупанты обстреляли мирные населенные пункты. Вследствие попадания погиб 39-летний мужчина.

В Херсонской области российские ракеты атаковали карету скорой помощи. Два фельдшера получили серьезные травмы.

Также недавно в нескольких областях Украины, в том числе и в Киевской, была объявлена воздушная тревога. Она длилась около 30 минут.

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