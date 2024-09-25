Возле села Работино офицеры из смежных бригад не могли наладить взаимодействие между собой, поделился воин.

Кое-где в подразделениях украинской армии встречаются "совковые" командиры, которым важнее получить звездочки на погоны, чем добиться победы.

О такой проблеме рассказал 33-летний пилот FPV-дронов из Сил специальных операций Вооруженных сил Украины Андрей Вергуленко (позывной "Бунтар"), говоря о том, как работал возле села Работино Запорожской области, пишет "Украинская правда". По словам собеседника, он закончил подготовку в конце декабря прошлого года, в январе 2024-го поехал в Авдеевку, а весной этого года его подразделение стояло под Работино.

"Были ситуации, что офицеры из смежных бригад не могли наладить взаимодействие между собой. Кто-то не хотел нормально попросить помощи в разведке, а другие не собирались помогать тем, кто на них "быковал", - поделился воин.

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"Бунтарь" добавил, что в самом селе Работино "были случаи, когда командиры, которые отвечали за оборону этого участка довольно долгое время, не знали, работает их РЭБ (средства радиоэлектронной борьбы, - Ред.) или нет, чем мешали летать нашим дронам, или же приказывали своим пилотам поразить какой-то подвал, а уже в процессе полета начинали узнавать - есть там наши бойцы или нет".

Вергуленко подчеркнул, что не может сказать, что это массовое явление, но такие ситуации случаются.

"Поскольку иногда в военных подразделениях "совковые" командиры, которым важнее получить звездочки на погоны, чем победить. И никто об этом не говорит, потому что боятся, что их пошлют на "задачу 200", то есть в один конец"

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Напомним, в сентябре текущего года пресс-секретарь Третьей отдельной штурмовой бригады ВСУ Александр Бородин говорил, что "хребтом" армии являются сержанты. Спикер подчеркнул, что именно сержантское звено руководит бойцами на передовой и занимается их подготовкой. Пресс-секретарь подчеркивал, что в украинской армии жизнь человека является приоритетом.

Справка УНИАН. Россияне захватили Работино в начале марта 2022-го, а в конце августа следующего года украинские воины зачистили населенный пункт от врагов в рамках контрнаступления. Оккупанты пытаются вернуть это село под свой контроль.

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